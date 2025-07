Jannik Sinner a Wimbledon con la fidanzata Laila Hasanovic: l’incontro con l’ex Anna Kalinskaya è da 'brividi' Il campione di tennis e l’ex fidanzata sono entrambi in Inghilterra per il Grande Slam, ma tra loro i rapporti appaiono tutt’altro che distesi: vediamo di più.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Non sempre le relazioni sentimentali finiscono a tarallucci e vino, e questo lo sa bene il campione di tennis Jannik Sinner che, tra una vittoria e l’altra, negli ultimi anni ha avuto anche importanti relazioni d’amore non sempre finite nel migliore dei modi. Attualmente, Jannik si trova in Inghilterra per il Grande Slam di Wimbledon, proprio come la sua ex fidanzata, ovvero la tennista Anna Kalinskaya. I due hanno avuto modo di incontrarsi sui campi da gioco e il forte gelo tra loro non è certo passato inosservato. In tutto questo, a Londra sarebbe presente anche la presunta attuale fidanzata di Sinner, la modella Laila Hasanovic, pronta a fare il tifo per lui: scopriamo di più.

Jannik Sinner, l’incontro con l’ex Anna Kalinskaya è da "brividi"

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya, entrambi campioni di tennis, sono stati insieme per circa un anno, per poi chiudere la loro relazione nell’autunno del 2024. Tra loro le cose non sembrerebbero però essere finite nel migliore dei modi: tra loro non vi è più alcun rapporto e incontrandosi per strada farebbero addirittura fatica a salutarsi. Una condizione apparsa palese anche in questi ultimi giorni che vedono i due tennisti impegnati a Wimbledon per il Grande Slam.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Come documentato anche dalle telecamere presenti all’interno dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, Anna e Sinner hanno avuto modo di incontrarsi sui campi di gioco senza curarsi minimamente l’uno dell’altra. La tennista russa, impegnata a guardare lo schermo del cellulare, non ha minimamente considerato il suo ex, mentre Jannik ha continuato a camminare in direzione opposta, sempre a testa alta, senza dedicare nemmeno un singolo sguardo all’ex fidanzata. Insomma, tra i due tennisti sembrerebbe regnare solamente il gelo.

Jannik Sinner, la nuova fidanzata presente a Wimbledon

Da qualche settimana si dice che il tennista altoatesino abbia intrapreso una relazione con la modella danese di origini bosniache Laila Hasanovic, la quale in questo momento sarebbe presente a Londra sia per lavoro che per sostenere il compagno durante il Grande Slam. La ragazza sarebbe stata avvistata per la prima volta tra gli spalti degli Internazionali di Roma e, successivamente, alla finale di Jannik contro Alcatraz ai Roland Garros. Ora, la sua presenza a Londra proprio durante il grande torneo giocato da Sinner appare dunque una conferma in più. Ciò che sappiamo ufficialmente è che Laila si trova in Inghilterra per lavoro con le due colleghe Therese Hellstrom e Victoria Garber, ma questa potrebbe essere anche la coincidenza giusta per continuare anche a sostenere il grande campione.

Potrebbe interessarti anche