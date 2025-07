Forza Jannik, dagli esordi al trionfo a Wimbledon: i segreti di Sinner in un documentario Come è arrivato al successo Jannik Sinner? I segreti e il percorso del tennista e dell'uomo raccontati nel documentario Forza Jannik

L’eco della storica vittoria a Wimbledon, che ha consacrato definitivamente Jannik Sinner nell’olimpo del tennis mondiale, risuona ancora forte, al punto che sono tanti ad essersi appassionati a questo sport proprio grazie alle prodezze dell’ormai celebre tennista. È per questo che molti vogliono saperne di più su di lui, partendo dagli albori della sua carriera fino ai grandi successi degli ultimi anni. Se, dunque, cercate un documentario per immergevi nella storia di Sinner, Forza Jannik è ciò che fa per voi.

Cosa racconta il documentario Forza Jannik

Forza Jannik è un documentario che ripercorrere le tappe salienti della carriera di Sinner e, al contempo, mostra allo spettatore una parte inedita e approfondita sul suo percorso umano e professionale. Attraverso interviste esclusive, filmati di repertorio anche inediti e testimonianze di familiari, allenatori e colleghi, la pellicola svela il lato più intimo del campione.

Il documentario ci trasporta nel pieno dell’ascesa straordinaria del tennista, che lo ha poi portato a diventare il numero 1 al mondo. Un percorso iniziato in Alto Adige, dove Sinner ha inizialmente dovuto fare i conti con l’amore per lo sci, poi abbandonato proprio per il tennis, e con i sacrifici necessari per inseguire questo sogno. Forza Jannik ci porta così nel pieno della sua evoluzione sia sportiva che personale, mostrando allo spettatore non solo le vittorie ma anche le sconfitte, i dubbi e i momenti di crescita che lo hanno forgiato. Si dà quindi spazio alla sua dedizione al lavoro, alla sua umiltà ma anche alle innate capacità dello sportivo.

Dove vedere in streaming il documentario su Sinner

Forza Jannik è, insomma, il documentario perfetto per chi vuole conoscere meglio lo sportivo ma anche l’uomo, vivendo al contempo tutte le tappe che lo hanno portato dall’essere un aspirante tennista ad un campione di successo. Il documentario è disponibile su Discovery+ previo abbonamento.

