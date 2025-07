Jannik Sinner e la vacanza d'amore con Laila Hasanovic: la valigia di lei alimenta il gossip Sul web tutti cercano indizi per capire dove siano la modella e il tennista: l'ultimo reel di lei ha scatenato la curiosità dei fan.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Si fa sempre più fitto il mistero sulla presunta fuga d’amore tra Jannik Sinner e Laila Hasanovic. I due pare stiano insieme già da qualche tempo, sempre secondo i rumor che si rincorrono sul web e che hanno raccolto diversi indizi per arrivare a questa conclusione. Lei, infatti, non solo era presente tra le tribune di Wimbledon dove ha assistito alla vittoria di Jannik, ma lo era anche in quelle degli Internazionali di Roma e del Roland Garros, e in più ci sarebbe un viaggio non meglio identificato del tennista a Copenaghen nelle scorse settimane.

Ora, dopo aver ottenuto la vittoria sull’erba di Londra, Sinner è tornato in Italia solo per riaccompagnare il fratello Mark e i genitori Hanspeter e Siglinde con un aereo privato, per poi ripartire in gran segreto per una destinazione sconosciuta. I più, quindi, pensano sia volato via insieme alla modella danese per godersi qualche attimo romantico di meritato riposo. Niente di certo o di confermato, ovviamente, ma sui social di Laila è apparsa un’ambigua valigia che ha alimentato la curiosità dei fan.

Jannik Sinner, la valigia di Laila Hasanovic incuriosisce: mistero sulla fuga d’amore

Il mondo del gossip è in fermento e tutti cercano qualche indizio per capire se Jannik Sinner sia davvero partito per una fuga d’amore con Laila Hasanovic. Dopo aver lasciato genitori e fratello in Italia, e riposto con cura il trofeo di Wimbledon, il tennista e volato via senza lasciare traccia e tutti fantasticano su destinazioni esotiche in compagnia della (presunta) nuova fidanzata. Scriviamo presunta perché, in perfetto stille Sinner, lui non ha mai nominato la modella, ne tantomeno ha proferito parola sulla sua situazione sentimentale, come d’altronde ha sempre fatto non parlando della sua vita privata.

A unire il più forte tennista del mondo e la modella danese sappiamo però che ci sono i social di mezzo, o meglio i due condividono lo stesso social media manager, Alex Meliss, professionista che gestisce la loro immagine sui vari social network, come riporta la Gazzetta dello Sport. E proprio sull’account Instagram di Laila Hasanovic l’ultimo reel pubblicato ha incuriosito tutti. Si tratta di una valigia aperta su un letto, il cui contenuto cambia a seconda della destinazione e della stagione. Nel testo del video, infatti, si legge: "Scegli la valigia e parti per un viaggio", frase e immagini che sono sembrati una provocazione verso chi da ore si sta chiedendo dove sia la coppia.

