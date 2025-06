Jannik Sinner e la nuova 'fiamma' Laila Hasanovic, il retroscena: “Proprio come Alcaraz” Il campione italiano sarebbe impegnato a frequentare una modella molto nota. Ma voci di corridoio parlano di un atteggiamento 'particolare' da parte del tennista.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Fonte: IPA

CONDIVIDI

Jannik Sinner continua a far discutere (anche) in fatto di gossip. Accostato di recente all’ex Maria Braccini, e poi alla modella Lara Leito, il tennista italiano sembra in realtà impegnato con una nuova ‘fiamma’. Lei sarebbe una nota modella, ex di Mick Schumacher, ed è stata avvistata più di una volta in prossimità del campione. Mentre una recente indiscrezione social, ora, potrebbe chiarire cosa sta succedendo alla vita sentimentale del nostro Jannik Sinner. Scopriamo qui sotto tutti i dettagli.

Jannik Sinner, spunta la nuova fiamma Laila Hasanovic

Archiviata al delusione del Roland Garros – dove Jannik Sinner ha dovuto cedere, in finale, al rivale Alcaraz – per il campione italiano la vita continua. Non solo quella sportiva, s’intende, ma anche la vita patinata con tanto di uscite sospette e frequentazioni (forse) a sfondo romantico. Sinner è infatti di nuovo sulla piazza, come si suol dire. E parrebbe impegnato in un flirt che potrebbe coinvolgere una famosa modella danese.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lei, Laila Hasanovic, è un’ex finalista di Miss Danimarca (e Miss Universo nel 2019), nonché appassionata di giornalismo. È stata fidanzata per anni con il figlio di Michael Schumacher, Mick, e sarebbe anche andata a visitare l’ex pilota nel luogo in cui viene curato da familiari e medici. Al momento, però, Laila dovrebbe essere single come Jannik. E a far sospettare un interesse reciproco sono stati alcuni scatti, che hanno catturato i due a spasso per le vie di Copenaghen. Sinner, interrogato sulla questione, aveva sviato parlando di impegni promozionali e di un fantomatico servizio fotografico. Ma la risposta non ha convinto fino in fondo.

La ‘vicinanza’ di Laila e il retroscena social su Jannik Sinner

Per di più, la Hasanovic è pure apparsa a Parigi in occasione della finalissima del Roland Garros. Non ha avuto interazioni con Sinner, è vero, ma la vicinanza è bastata a far sollevare qualche sopracciglio. E a corroborare l’ipotesi di una storia, oggi, ci ha pensato anche l’esperto di gossip Alessandro Rosica. Con una storia Instagram dedicata proprio a questa vicenda. "Si diverte, è single", leggiamo online. "Fino a due settimane fa c’era una tipa russa ora lei. La vive con leggerezza per ora non vuole storie serie, proprio come il suo rivale Alcaraz". Insomma, stando a queste voci, Jannik sarebbe in fase di ‘esplorazione’. E quella con Laila Hasanovic potrebbe essere una semplice frequentazione senza pretese. A meno che non sia lo stesso tennista, molto presto, a fornire informazioni più chiare sulla sua attuale situazione sentimentale.

Potrebbe interessarti anche