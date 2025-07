Jannik Sinner, la luna di miele con Laila Hasanovich è terminata: perché e cosa succede ora Il campione italiano è tornato ad allenarsi dopo la pausa estiva. È stato con la famiglia e con la nuova fiamma, in Costa Smeralda. Ora lo attende l'America. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

IPA

CONDIVIDI

Jannik Sinner torna alla realtà, dura e faticosa, dopo la ‘fuga’ d’amore in Costa Smeralda al fianco di Laila Hasanovic. Anche se lei, per adesso, è ufficialmente solo un’amica speciale per l’altoatesino, la chimica tra i due è innegabile. Ma ora che si avvicinano gli impegni americani – prima il torneo di Cincinnati, poi lo Slam newyorchese – è necessario un po’ di distacco. Sinner torna al lavoro, insomma, con visite annesse in Italia e la riassunzione, clamorosa, di un ex collaboratore che era stato allontanato in seguito al caso doping. E intanto, la Hasanovic continua a postare su Instagram da navigata influencer. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Jannik Sinner, stop alla fuga d’amore con Laila Hasanovic

Il campione di Wimbledon 2025 è tornato. Ed è finita la lunga pausa per ricaricare, spesa insieme alla famiglia a Sesto Pusteria – con mamma Siglinde, papà Hanspeter e il fratello Mark – e poi in coppia con la modella e influencer Laila Hasanovic, nella splendida Costa Smeralda. I giorni sardi di Sinner, in particolare, hanno tracciato un quadro nuovo di carattere squisitamente sentimentale: tra gite in barca e tanta spensieratezza, il legame fra il tennista e la nuova fiamma sembra farsi più serio. Con buona pace dell’ex Anna Kalinskaya, che di questi tempi, un anno fa, occupava in esclusiva il cuore del fenomeno italiano.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ma insomma, ricaricate le batterie, ora Sinner è atteso dalla doppia prova americana di agosto e settembre. Ha rinunciato al Master di Toronto, ma scenderà presto in campo a Cincinnati, dove gli tocca confermare il titolo dell’anno passato. Poi sarà la volta dello US Open, ultimo slam dell’anno. E anche in questo caso, Sinner si presenterà nel torneo da campione in carica. Con un possibile remake contro Alcaraz, in finale, seriamente all’orizzonte.

La vita da influencer di Hasanovic e la mossa a sorpresa di Sinner

Intanto, come detto, Laila Hasanovic prosegue con i suoi impegni, che prevedono una presenza massiccia su Instagram. Tra storie per pubblicizzare orologi di marca (bellissimi e scintillanti) e post di pubblicità mozzafiato firmate dalla modella. Nessuna traccia social, ovviamente, di Sinner. Ma si sa che la Hasanovic, tanto quanto l’italiano, è gelosissima della sua privacy. Quindi nulla di strano in questo senso.

Mentre è risultato strano, e non poco, il passo recente di Sinner. Dato che l’altoatesino ha deciso di riassumere nel suo team Umberto Ferrara, il preparatore atletico legato al caso clostebol. Una mossa che da un lato dimostra la sicurezza di Sinner nella propria innocenza. Ma d’altra parte ha già scatenato nuove polemiche da parte dei soliti detrattori. Eppure Sinner, complice anche la serenità sentimentale ritrovata, non pare lontanamente turbato dal chiacchiericcio. Ed è meglio così. Perché per vincere avrà bisogno di tutta la concentrazione del mondo.

Potrebbe interessarti anche