Jannik Sinner, chi è la nuova fidanzata Lara Leito. L’ex famosissimo e il bacio rivelatore Il campione italiano sarebbe stato 'pizzicato' dai paparazzi di Chi in compagnia di una giovane modella russa. Nel passato di lei, anche una super star Hollywoodiana.

Niente più Anna Kalinskaya, per Jannik Sinner. Ma un nuovo amore, che avrebbe conquistato il cuore del campione di tennis italiano in questo periodo di stop forzato (causa squalifica). Lei sarebbe Lara Leito, modella di origini russe, ‘beccata’ dai paparazzi di Chi sugli spalti del Monte Carlo Country Club, dove Jannik si sta allenando in questi giorni. Avrebbero anche pranzato insieme, per poi scambiarsi un evidente gesto di affetto prima di prendere strade separate. E se a qualcuno il viso di Lara non parrà del tutto nuovo, un motivo c’è. Dato che la modella è stata legata in passato a un famosissimo attore di Hollywood. Ecco tutti i dettagli e le cuiriosità qui sotto.

Jannik Sinner, prove d’amore con la nuova fidanzata Lara Leito

La relazione tra Jannik Sinner e la collega tennista Anna Kalinskaya, come noto, è naufragata da tempo. Ma in pochi si aspettavano già un nuovo amore per il tennista italiano. Sarà stato lo stop forzato dalle scene, e più tempo da dedicare alla vita privata. Oppure era giunto il momento, per Jannik, di voltare decisamente pagina. Fatto sta che adesso l’altoatesino è stato pizzicato in compagnia della bellissima modella Lara Leito. Origini russe e forme mozzafiato. Presente in tribuna durante un allenamento del campione.

Ad accorgersene sono stati i paparazzi di Chi, e infatti è il settimanale di gossip a raccontare, nel dettaglio, i primi attimi pubblici della coppia. Al Monte Carlo Country Club Jannik si stava allenando come al solito – è nel pieno della preparazione per gli Internazionali di Roma -, quando qualcuno ha notato un volto nuovo: "Stavolta c’era una presenza nuova, impossibile da non notare: Lara Leito, bellissima, si è accomodata in tribuna. All’inizio, nulla di insolito – ha preso lo smartphone e ha iniziato a riprendere Jannik, come fanno molti – ma poi qualcosa ha attirato l’attenzione".

Come mostrano le immagini, infatti, "Lara si è alzata per salutare Darren Cahill, l’allenatore di Sinner, e gli altri membri del team. Un gesto che ha svelato una certa familiarità con l’entourage del tennista. Ma la conferma è arrivata al termine dell’allenamento: Jannik si è avvicinato, l’ha abbracciata con naturalezza e insieme si sono diretti al ristorante del circolo. Dopo circa un’ora, usciti fianco a fianco, sono stati visti allontanarsi a bordo della Audi RS6 ABT Legacy Edition di Sinner. Lei è scesa in centro, e proprio lì, prima di salutarsi, è scattato il bacio".

Chi è Lara Leito

Insomma, i dubbi sul nuovo amore di Jannik Sinner sono pochi. E vale quindi la pena di scoprire, adesso, chi è esattamente Lara Leito e qual è il suo passato nel mondo dello show business. Nata nel 1994 – quindi più grande di Sinner di ben sette anni – la Leito è una modella e influencer russa, laureata in Marketing e Comunicazione e Amministrazione Aziendale, con studi prestigiosi nel Regno Unito, in Svizzera e negli Stati Uniti.

Ha cominciato a lavorare come modella prestissimo, a soli 20 anni. E nella sua carriera ha collaborato con brand e stilisti di primo livello, tra cui Ermanno Scervino, Georges Hobeika, Roberto Cavalli, Zuhair Murad, Aadnevik, Ulyana Sergeenko e De Grisogono. Inoltre, Lara Leito ha collaborato negli anni anche con la rivista Vogue Russia.

Tutti gli ex (famosissimi) della nuova fiamma di Jannik Sinner

Ma il vero motivo per cui Lara è nota, in realtà, è un altro. Da anni frequenta gli eventi esclusivi del Principato e della Costa Azzurra, ed è stata legata sentimentalmente a diversi nomi famosi. Su tutti, l’attore premo Oscar Adrien Brody, con cui Lara Leito ha vissuto una storia molto intensa, durata ben sei anni e terminata un passo dal matrimonio.

In passato, poi, Lara Leito era stata legata (ma per poco) anche all’attore francese Olivier Martinez, tra l’altro ex marito di Halle Berry. E anche stavolta pare aver scelto un vero pezzo da novanta: l’attuale numero 1 del tennis mondiale, Jannik Sinner.

