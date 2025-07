Sinner 'sparisce' per amore, Belen gela De Martino e cambia lavoro. Tutti i gossip della settimana Dalla fuga di Jannik Sinner con la nuova fidanzata Laila al riavvicinamento inatteso tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Ecco cosa è successo negli ultimi 7 giorni.

L’estate avanza ma il gossip non va mai in vacanza. Quella che sta per terminare è stata una settimana ricca di spunti ‘rosa’ interessanti. Siamo partiti con la (sospetta) fuga d’amore di Sinner dopo la vittoria a Wimbledon, passando per il possibile riavvicinamento tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, fino alla quasi ufficializzazione della nuova fidanzata di Stefano De Martino. Vediamo qui sotto un recap di tutte le notizie più interessanti della settimana che va da lunedì 14 a domenica 20 luglio 2025.

Jannik Sinner e Laila Hasanovic, il mistero della fuga d’amore dopo Wimbledon

Partiamo dal personaggio copertina della settimana, ovvero Jannik Sinner. Il tennista di San Candido esattamente sette giorni fa vinceva per la prima volta in carriera il torneo di Wimbledon (battendo in finale Carlos Alcaraz), ma nei giorni seguenti ha fatto notizia anche per una presunta ‘fuga’ d’amore con Laila Hasanovic, quella che per molti sarebbe la sua nuova fidanzata. A quanto pare, Jannik subito dopo la finale sarebbe partito insieme alla modella per una destinazione top secret per staccare la spinga e godersi in privato il loro amore nascente. Nessuna conferma da Sinner o dal suo entourage, ma un piccolo indizio è arrivato dal profilo Instagram di Laila. La giovane danese, infatti, proprio nelle ore in cui è esploso il gossip della loro partenza, ha postato un reel in cui appariva una valigia aperta su un letto e una frase: "Scegli la valigia e parti per un viaggio". Un contenuto che a molti è sembrata una conferma implicita alla loro vacanza segreta.

Sonia Bruganelli (con Bonolis) fa arrabbiare Angelo Madonia

Sempre sul fronte gossip, qualche giorno fa ha fatto discutere una indiscrezione lanciata da Dandolo su ‘Oggi’. A quanto pare, è in atto un riavvicinamento tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, dovuto anche alla separazione di quest’ultimo dall’agente Lucio Presta (con cui Sonia da tempo è in pessimi rapporti). Passata la buriana del divorzio, la Bruganelli è tornata ad avere un ruolo centrale nella carriera del conduttore, che ultimamente si confronta con l’ex moglie prima di prendere qualsiasi decisione lavorativa. Questo ritrovato feeling ha fatto felici i figli della coppia però sta avendo un effetto collaterale che riguarda Angelo Madonia, l’attuale compagno dell’ex signora Bonolis: "Si sussurra che il ballerino non faccia i salti di gioia per questo legame così esclusivo", scrive Dandolo. Diversi esperti gossip, inoltre, parlano di un Bonolis ancora segretamente innamorato di Sonia, tanto da covare la speranza di un ritorno di fiamma.

De Martino perde la testa per Caroline

Nel recap del gossip settimanale non può mancare un capitolo dedicato a Stefano De Martino e alle sue presunte fidanzate che spuntano come funghi. Stavolta però il conduttore di Affari Tuoi sembra aver finalmente trovato una donna che gli ha fatto perdere la testa. Si tratta di Caroline Tronelli, 22enne napoletana rampolla di una nota famiglia di imprenditori. In passato i due sono stati pizzicati più volte insieme ma si parlava di una semplice amicizia, però pochi giorni fa c’è stata una paparazzata a immortalare un bacio appassionato in barca che toglie ogni dubbio sul fatto che sia lei la nuova fidanzata di Stefano. La coppia, inoltre, si è ritrovata per caso a cena nello stesso ristorante di Belen, dando vita a un incontro imbarazzante (pare) finito non bene con uno scambio di sguardi gelidi tra l’ex moglie di De Martino e la sua compagna.

Gli altri gossip della settimana: il nuovo lavoro di Belen e lo sfogo di Zingaretti

Belen ha fatto discutere anche per una svolta lavorativa. La showgirl argentina a partire dal prossimo autunno saluterà momentaneamente la tv per approdare a Radio Rai 2, dove condurrà un programma quotidiano. Un altro vip finito in copertina è stato Luca Zingaretti, che ha fatto discutere per uno sfogo social contro la moglie di un noto politico che ha saltato la fila in aeroporto. E ancora: Veronica Peparini e Andreas Muller sono convolati a nozze (per il momento con rito civile), il cantante Benjamin Mascolo ha annunciato che diventerà presto papà, mentre l’influencer Veronica Ferraro (la migliore amica di Chiara Ferragni) ha dato alla luce il suo primogenito, arrivato dopo un lungo percorso medico per cercare il concepimento.

