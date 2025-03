Isola dei famosi: conferme per Madonia e Luxuria accetta il ‘downgrade’ (ma c’è un problema) Nuovi concorrenti, cambi di ruolo e difficoltà nel reclutamento: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla prossima edizione del reality più selvaggio della TV.

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi è in fase di preparazione, e le voci sul cast e sulla conduzione si fanno sempre più insistenti. Il reality show di Canale 5, nonostante le difficoltà riscontrate nella scorsa stagione, si appresta a tornare con diverse novità che potrebbero risollevare l’interesse del pubblico.

Isola dei Famosi: nuove conferme per Angelo Madonia

Una delle notizie più rilevanti riguarda la partecipazione di Angelo Madonia come concorrente. Il ballerino, noto al grande pubblico per la sua esperienza a Ballando con le Stelle, sarebbe stato scelto dagli autori per questa nuova avventura in Honduras. A rivelare l’indiscrezione è stata Deianira Marzano, esperta di gossip, secondo la quale Madonia avrebbe già dato il suo consenso alla partecipazione. Al momento, tuttavia, non c’è ancora una conferma ufficiale da parte di Mediaset, anche se le voci si fanno sempre più insistenti.

Vladimir Luxuria: da conduttrice a opinionista

Un’altra novità riguarda il ruolo di Vladimir Luxuria. Dopo aver condotto la scorsa edizione del reality, potrebbe ora tornare nel ruolo di opinionista, un ruolo che ha già ricoperto in passato e che l’ha vista protagonista di numerosi dibattiti in studio. Accanto a lei, in qualità di opinionista già confermato, ci sarà Dario Maltese, che si occuperà di commentare le dinamiche tra i naufraghi e di offrire spunti di riflessione sulle strategie di gioco. L’ipotesi di una partecipazione di Simona Ventura in questa veste sembra invece perdere quota: la conduttrice, infatti, ritiene conclusa la sua esperienza con il reality, sia come presentatrice che come ex concorrente.

I possibili VIP in partenza per l’Honduras

Parallelamente, si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni sui concorrenti che potrebbero partire per l’Honduras. Tra i nomi circolati nelle ultime ore spiccano quello della tennista Camila Giorgi, dell’ex velina Maddalena Corvaglia e della soubrette Sylvie Lubamba. A questi si aggiungerebbe anche il portiere tedesco Loris Karius, attuale marito di Diletta Leotta, e la ex tronista di Uomini e Donne Teresanna Pugliese. Ma il gossip più clamoroso riguarda la possibilità che tra i concorrenti ci sia anche un protagonista di recente di un caso di cronaca nera, come rivelato dal giornalista Gabriele Parpiglia.

Le difficoltà nel reclutamento dei VIP

Nonostante l’interesse per il reality, la produzione sta incontrando alcune difficoltà nel completare il cast. Pare infatti che diversi VIP abbiano rifiutato l’invito a partecipare, principalmente per ragioni economiche e per il calo di popolarità del programma. Dopo il flop di ascolti della scorsa edizione, il budget destinato al reality sarebbe stato ridotto, rendendo meno appetibile la partecipazione. Questo problema ricorda quanto accaduto anche con il Grande Fratello, dove fino a pochi anni fa anche volti molto noti accettavano di mettersi in gioco, mentre oggi i rifiuti sono più numerosi. Resta da vedere se gli autori riusciranno a convincere altri volti noti a partire per l’avventura in Honduras o se dovranno puntare su personaggi meno celebri ma disposti a mettersi alla prova.

