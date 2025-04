The Couple, esplode il caos: riunione d’urgenza e Ilary Blasi sotto accusa. La richiesta choc Il nuovo reality Mediaset rischia già la chiusura anticipata e anche la conduttrice finisce nel mirino: ecco cosa sta succedendo davvero dietro le quinte.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Non è bastato il nome di Ilary Blasi per dare slancio a The Couple. A tre settimane dal debutto, il reality show di Canale 5 sembra già aver perso l’appoggio del pubblico. I numeri non mentono, e i telespettatori nemmeno: tra chi lamenta la totale mancanza di originalità e chi semplicemente cambia canale, l’esperimento di coppia figlio del Grande Fratello pare destinato a ‘naufragare’ in favore dell’Isola dei Famosi.

The Couple: una partenza che non convince

Il format è semplice, forse troppo: coppie famose chiuse in una casa, prove settimanali, bonus e penalità, nomination ed eliminazioni. Tutto già visto, tutto troppo simile a quello che il pubblico ha appena archiviato. E se l’ultima edizione del Grande Fratello aveva già segnato un record negativo in termini di ascolti, riproporre lo stesso schema con una veste appena diversa si sta rivelando un boomerang.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La riunioni d’emergenza di Mediaset per The Couple

Le voci corrono, e dietro le quinte non si respira certo aria serena. Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, ci sarebbe stata una vera e propria "riunione d’emergenza" a Cologno Monzese dopo i risultati disastrosi delle prime puntate. E non è tutto: a finire nel mirino dei dirigenti sarebbe stata proprio Ilary Blasi: "Clamoroso dietro le quinte di The Couple: ai vertici è caos. Secondo voci di corridoio, dopo i dati d’ascolto disastrosi delle prime due puntate, ci sarebbe stata una riunione d’emergenza a Cologno Monzese. Ilary Blasi sarebbe stata messa in discussione e, pare che alcuni dirigenti stiano spingendo per chiudere il programma prima del previsto". Rivelazioni pesanti, che descrivono una situazione tutt’altro che sotto controllo. A rincarare la dose sarebbe stato un commento interno trapelato tra gli addetti ai lavori: "Non possiamo permetterci altri flop. È una questione d’immagine". Un messaggio chiaro, che mette pressione non solo al programma, ma anche alla sua conduttrice. Specifichiamo che queste sono però solo indiscrezioni, e al momento non sono giunte conferme da parte di Mediaset, The Couple o della conduttrice.

Il futuro di Ilary Blasi in bilico

Per Ilary, questa doveva essere una nuova occasione per rilanciarsi dopo la lunga assenza dalla tv e le recenti vicende personali. Ma il rischio, ora, è quello di trovarsi nuovamente al centro di un progetto che non decolla. Nonostante fosse stata promossa come volto forte per rilanciare il prime time, e la sua conduzione è stata a mani basse l’elemento più apprezzato di tutto il programma, per i vertici Mediaset non sembra bastare. Anzi, c’è chi mormora che la rete stia già valutando delle alternative, pronta a intervenire se gli ascolti continueranno a calare. Per Ilary, insomma, non è certo un periodo facile: tra i dati scoraggianti, le pressioni interne e la sensazione generale di già visto, questa nuova avventura rischia di trasformarsi in un altro passaggio a vuoto.

Potrebbe interessarti anche