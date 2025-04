The Couple nei guai: costretto a chiudere prima, ma obbligato ad assegnare il montepremi milionario dopo poche puntate Ascolti flop, critiche e un montepremi da capogiro: il reality con Ilary Blasi verso una chiusura anticipata, ma il gioco deve concludersi in qualche modo.

The Couple doveva essere l’esperimento che avrebbe riportato Ilary Blasi al centro del mondo Mediaset, un’occasione pensata su misura per ridarle visibilità e rilanciarla dopo la lunga parentesi post-Isola dei Famosi. Ma qualcosa, anzi più di qualcosa, non ha funzionato. Gli ascolti, fin dalla prima puntata, si sono rivelati drammaticamente bassi, tanto da far parlare, quasi da subito, di chiusura anticipata. Una voce che, ora, è praticamente certezza.

The Couple cade a picco

Il format, sulla carta nuovo, si è rivelato in realtà fin troppo simile a prodotti già visti. Troppo simile al Grande Fratello, troppo affrettata la messa in onda subito dopo la fine del reality di Signorini, troppo debole l’intero impianto narrativo. Una sorta di copia sbiadita, priva di reale attrattiva. Il pubblico, semplicemente, non si è affezionato. Né ai concorrenti né al meccanismo di gioco. C’era chi avrebbe preferito rivedere Ilary all’Isola e chi, invece, si è chiesto era felice di vederla in un nuovo progetto, ma la scommessa non ha funzionato.

Il problema di Ilary Blasi: il milione di euro da assegnare

A rendere ancora più complicata la gestione del flop è la questione del premio finale. Mediaset, in fase di progettazione, ha scelto di alzare la posta mettendo in palio un milione di euro per la coppia vincitrice. Una cifra monstre, dieci volte quella prevista per il Grande Fratello, e ben più alta anche rispetto all’Isola dei Famosi. E adesso quel milione è lì, da assegnare, costringendo la rete a non chiudere tutto di colpo, ma a trascinare il format ancora per qualche puntata. Giusto il tempo tecnico per incoronare dei vincitori e far quadrare la narrazione.

Una chiusura gentile per il reality

Niente tagli brutali, nessun annuncio clamoroso. L’idea è quella di chiudere The Couple senza far troppo rumore, portandolo a conclusione in modo quasi naturale. Qualche altra puntata, giusto per permettere alle dinamiche di gioco di avere un senso e per dare un senso al premio. Un epilogo forzato, ma necessario. D’altronde, sarebbe impensabile archiviare tutto senza neanche proclamare una coppia vincente. Sarebbe uno smacco troppo evidente, anche per una rete ormai abituata ai colpi di scena.

Quel che è certo è che The Couple si aggiunge a una stagione complicata per i reality di Canale 5. Dopo un Grande Fratello che faticava a restare a galla, ci si aspettava un rilancio con il ritorno della Blasi. Invece è arrivato un buco nell’acqua, anche se la sua conduzione è piaciuto a pubblico e critica. Ora le speranze sono tutte puntate sull’imminente Isola dei Famosi, affidata a Veronica Gentili, che si presenta con un cast promettente, ma non rassicurante. Riuscirà nell’impresa? Difficile dirlo, ma a Mediaset serve una vittoria. E serve in fretta, prima che il pubblico perda del tutto la fiducia.

