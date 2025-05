Isola dei Famosi, il televoto dopo il caos: Patrizia vs Alessia e l'incognita Frezza. Chi vuoi salvare? Il sondaggio Tre concorrenti in nomination per la puntata del 26 maggio: Patrizia Rossetti ancora al televoto, Alessia Fabiani agguerrita e Mirko Frezza medita di uscire.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, andata in onda mercoledì 21 maggio 2025, le dinamiche in Palapa sono state completamente stravolte. Le alleanze traballano, le tensioni si fanno sempre più evidenti e le ultime nomination hanno colto tutti di sorpresa. Come se non bastasse, il doppio ritiro di Spadino e Nuzzi, i forfait di Camila Giorgi e Antonella Mosetti per problemi personali hanno generato tanta confusione, annullando la precedente eliminazione. L’attesa è quindi ancora più alta per quella che sta per arrivare.

Televoto Isola dei Famosi: chi è in nomination e chi viene eliminato. Vota chi vuoi salvare nel sondaggio

Il nuovo televoto Isola del Famosi è più aperto che mai e i tre naufraghi in nomination arrivano da percorsi molto diversi, con motivazioni forti ma anche qualche scivolone. Questa settimana a rischiare l’eliminazione e il rientro anticipato in Italia sono Alessia Fabiani, Mirko Frezza e Patrizia Rossetti. Il pubblico è chiamato a scegliere chi salvare prima della nuova eliminazione prevista per lunedì 26 maggio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Alessia Fabiani

Negli ultimi giorni Alessia è finita al centro di una vera e propria bufera, soprattutto dopo la lite con Antonella Mosetti. Tutto è cominciato quando ha preferito salvare Cristina Plevani nella catena, lasciando fuori l’amica storica. Da allora gelo e accuse reciproche. Accusata di essere fredda e calcolatrice, c’è invece chi apprezza il suo coraggio nel prendere decisioni difficili. Il suo passato, tra alti e bassi, continua a far discutere anche fuori dall’isola. Il pubblico la premierà per la schiettezza o la punirà per le sue scivolate?

Mirko Frezza

Mirko è forse il naufrago più silenzioso e pacifico di questa edizione. Sempre pacato, riflessivo, mai esagerato. Ma proprio questa sua riservatezza inizia a danneggiarlo: alcuni spettatori lo vedono troppo distaccato, poco coinvolto e talvolta incline a fare di testa sua. Altri invece lo difendono, dicendo che è uno dei pochi veri, e che non cerca visibilità a tutti i costi. Ma in un reality dove farsi notare è metà della sfida, la sua strategia di basso profilo funzionerà ancora a lungo?

Patrizia Rossetti

Patrizia non è certo nuova alle dinamiche della televisione, e sull’Isola si è mossa fin da subito con maestria e con l’aria di chi sa come si gioca. Ha provato a guidare il gruppo, dando consigli e prendendo posizione. Ma il suo modo diretto e deciso non è piaciuto a tutti: alcuni la considerano troppo autoritaria, altri la vedono come un punto fermo. I battibecchi con Alessia non sono passati inosservati e, nel gruppo, iniziano a emergere i primi segnali di insofferenza. Riuscirà a restare in gioco o il pubblico deciderà di voltarle le spalle?

Manca poco, quindi tocca a te dirci la tua. Chi vuoi salvare? Vota il tuo preferito nel sondaggio qui sotto.

Potrebbe interessarti anche