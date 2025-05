Isola dei Famosi, la verità di Antonella Mosetti sul ritiro: “Su di me dette cose sbagliate” Antonella Mosetti dopo il ritiro dall'Isola dei famosi lancia un messaggio sui social in cui ha attaccato i giornalisti.

Continua a far discutere il ritiro anticipato di Antonella Mosetti dall’Isola dei Famosi. Dopo giorni di silenzio e indiscrezioni, la diretta interessata ha deciso di rompere il silenzio con un duro sfogo su Instagram, puntando il dito contro la stampa e chi ha messo in dubbio le sue ragioni. Il messaggio, apparso tra le sue storie, chiarisce i motivi dell’uscita dal reality e rivela un malessere più profondo rispetto a quanto finora ipotizzato dai rumor.

Le parole di Antonella Mosetti sul ritiro dall’Isola dei famosi

La showgirl ha esordito sottolineando come siano circolate "troppe ricostruzioni sbagliate" sul suo conto. "Alla luce di articoli sbagliati ci tenevo a spiegarmi un attimo", ha scritto Mosetti. La sua uscita, secondo quanto dichiarato, non sarebbe legata esclusivamente al lutto per la perdita del padre — motivazione ufficiale fornita al pubblico — ma anche a una serie di difficoltà personali affrontate in Honduras, di natura sia fisica che psicologica.

L’ex protagonista di molti programmi Mediaset ha spiegato di non essere riuscita a proseguire il suo percorso all’Isola dei Famosi per "vicissitudini che mi hanno profondamente ferita". La showgirl ha attaccato in modo duro i media, rei a suo avviso di aver riportato versioni parziali con toni sensazionalistici.

Lo sfogo si fa particolarmente acceso quando Antonella Mosetti attacca la categoria dei giornalisti: "Purtroppo sanno essere spesso pessimi". L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi lamenta di essere stata messa al centro di polemiche gratuite e coinvolta in dinamiche con altri concorrenti più giovani, "due ragazzi che potrebbero essere miei figli", sottolineando come ciò l’abbia profondamente infastidita.

"Mi avete conosciuto in queste tre settimane e avete visto che persona sono", ha aggiunto. Parole che mirano a ristabilire la sua immagine pubblica, danneggiata da narrazioni che non rispecchierebbero la realtà. Infine, ha voluto chiarire un equivoco nato da una semplice storia Instagram: "Ho quasi 50 anni e non so usare bene i social. Ho pubblicato una foto con una sigaretta in bocca, ma questo non significa che io mi stia divertendo".

L’uscita di scena di Antonella Mosetti dall’Isola dei Famosi continua dunque a catalizzare l’attenzione soprattutto sui social media. Il suo sfogo rilancia un dibattito più ampio sul rispetto della privacy e sull’etica dell’informazione, soprattutto quando si raccontano storie di fragilità emotiva. Le polemiche sul programma e il cast di quest’anno, anche alla luce dei tanti ritiri, continuano a proliferare con l’ipotesi di una chiusura anticipata che diventa sempre più probabile.

