Isola dei Famosi, arriva Jasmin Salvati (l’ex di Spadino): è stata già cacciata da un reality. Perché Voci di corridoio parlano dell'approdo di una nuova concorrente alla 'corte' di Veronica Gentili. Ecco di chi si tratta e perché è già stata espulsa in passato da un reality.

L’Isola dei Famosi, ormai alle prese con una vera e propria ‘moria’ di naufraghi – ben sei ritirati e un eliminato nelle prime due settimane – si prepara a rinnovare il cast con l’ingresso di tre nuovi concorrenti. Tra questi, secondo un’indiscrezione esclusiva riportata dal sito di Davide Maggio, ci sarà Jasmin Melika Salvati, ex fidanzata di Spadino, altro volto noto del reality, recentemente ritiratosi dal gioco. Ecco chi è la nuova naufraga e come mai è stata espulsa in passato da un altro reality.

Isola dei Famosi, l’indiscrezione sull’arrivo di Jasmin Salvati

Sbarca all’Isola de Famosi Jasmin Salvati. O almeno, questa à l’indiscrezione appena riportata dal sito di Davide Maggio (che raramente sbaglia, in questo campo). Jasmin ha 23 anni, è di origini egiziane e vive a Ladispoli, in provincia di Roma. La sua storia personale è piuttosto complessa e segnata da diverse difficoltà. Adottata da una famiglia italiana quando aveva appena due anni, Jasmin ha vissuto un rapporto complicato con i genitori adottivi. A 13 anni, ha poi ritrovato la madre naturale e i suoi due fratelli, anch’essi adottati da un’altra famiglia italiana. Ed è satato un evento che ha ha segnato profondamente la sua vita.

Non è la prima volta che Jasmin partecipa a un reality show. Nel 2022, infatti, è stata tra i protagonisti di Ex On The Beach, e nel 2024 ha preso parte a Italia Shore, il docu-reality di MTV che ha fatto conoscere al grande pubblico sia lei che Spadino.

L’espulsione di Jasmin Salvati da Italia Shore e il ritorno in tv

Il percorso di Jasmin a Italia Shore si è però interrotto, bruscamente, durante la sesta puntata della prima stagione, quando è stata espulsa a causa di una condotta violenta nei confronti di un altro concorrente. Questo episodio ha suscitato parecchie discussioni, tra fan e addetti ai lavori, ma evidentemente non ha fermato la voglia di Jasmin di mettersi in gioco e tornare sotto i riflettori.

Ora, a distanza di qualche mese, Jasmin si prepara a sbarcare sull’Isola dei Famosi, dove sarà protagonista di una nuova avventura in Honduras. L’ingresso della naufraga è previsto nella diretta di mercoledì 28 maggio, su Canale 5, e promette di portare nuova energia e dinamiche interessanti nel gruppo, già scosso da numerose tensioni e abbandoni.

Insomma, l’esperienza di Jasmin Salvati in ambito reality, la personalità forte e il legame con un altro concorrente di spicco, come Spadino, potrebbero davvero rivelarsi ingredienti vincenti per conquistare il pubblico e durare a lungo nel gioco. E in più rischiano di essere una manna per il reality condotto da Veronica Gentili. Che già annaspa e vede i ‘fantasmi’ del flop di Luxuria dello scorso anno.

