Simona Ventura a Verissimo: "L'Isola dei Famosi? Bacchetterò i naufraghi". Poi la risposta all'ex Bettarini La conduttrice pronta a tornare con un nuovo ruolo nel programma che ha guidato per tanti anni, nell'intervista con Silvia Toffanin si toglie anche un sassolino dalla scarpa

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Simona Ventura è la prima ospite della puntata di domenica 4 maggio 2025 di Verissimo. La conduttrice torna nel salotto di Silvia Toffanin prima di iniziare l’avventure da opinionista nella nuova Isola dei Famosi, un programma che ha segnato indelebilmente la sua storia professionale, in diverse riprese: "Ho fatto tutto all’Isola", dice orgogliosa infatti, la conduttrice: "Ho condotto per otto anni, ho fatto la concorrente e ora faccio l’opinionista, tutti li ho girati i ruoli, manca quello dell’inviata ma, a questo punto, mai dire mai" e anticipa: "Io sarò lì di supporto a Veronica Gentili, sono felice che mi abbia scelto, vogliamo divertirci, poi io sono sempre senza filtri. Mi piace questa idea di tornare all’origine dell’Isola dei Famosi, la sopravvivenza, la convivenza forzata, essendoci anche andata da concorrente potrò anche bacchettare i naufraghi, se serve."

Simona Ventura opinionista all’ Isola dei Famosi: "supporterò Veronica Gentili"

Simona Ventura appare quindi entusiasta del nuovo impegno professionale, ma racconta di poter dire di essere una donna pienamente felice da tutti i punti di vista. Un bilancio, facilitato dall’importante compleanno appena festeggiato, quello dei 50 anni. "Sono contenta di aver festeggiato questo compleanno, perché non pensavo di arrivarci così: non solo come donna risolta, ma proprio contenta. Io quando ho compiuto 30 anni ho pianto, non ero nè carne nè pesce, adesso, a 60, ho riso: sono fortunata e felice, serena."

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Racconta anche di quanto è stata felice di festeggiare con i suoi affetti più cari:"I miei figli, la loro presenza già è qualcosa, averli vicino a me è una grande fortuna, dal 2018 ringrazio il destino, ogni giorno è un giorno da vivere con i miei figli, e poi ho Giovanni quindi, non posso chiedere di più, mi sento tanto tanto fortunata".

Una soddisfazione e un bilancio, arrivato dopo aver affrontato anche momenti difficili, come lei stessa racconta: "Le prove sono state tante, ma le ho anche cercate perché attraverso le difficoltà io cresco. Nel lavoro ho fatto 80 programmi, anche mantenere sempre lo stesso successo, non solo è impossibile ma anche un po’ noioso. Nella mia vita ho avuto tante ripartenze, tante rinascite, tante vite. Però, ho avuto sempre una costante con me, anche nei periodi bui di lavoro: il pubblico che mi ha voluto bene e non mi ha mai abbandonato." Tutto sommato, dice: "Io rifarei tutto, perché mi ha fatto diventare la persona che sono oggi. Sin da ragazzina non volevo avere rimpianti o rimorsi che fanno ammalare, io dico sempre sì, anche ora con questo ritorno all’isola da opinionista: tutti mi dicevano no, ma io ho voluto fortemente dire sì".

Poi parla del momento drammatico che ha sempre raccontato come un’importante svolta della sua vita: quello dell’aggressione del figlio Nicolò Bettarini, nel 2018. "Quello che è successo a mio figlio Nicolò", dice la conduttrice a Silvia Toffanin, "è stato il punto di svolta della mia vita, come se il destino mi avesse dato uno schiaffo, e da quel momento sono rivenuta fuori con la mia grinta. Poco dopo questo schiaffo, io ho cambiato la mia vita, devo anche ringraziare Maria De Filippi che mi ha aiutato molto con Temptation Island Vip e poi è arrivato Giovanni, che amo più della mia vita. Quello che è successo con Nicolò mi ha cambiato, ma in un modo inaspettato: mi ha reso più aperta, quando succedono certe cose cambia proprio la misura degli ostacoli che hai davanti. Adesso non c’è più niente che mi faccia preoccupare al centro della vita, sono tornata più forte di prima."

Non può mancare una domanda sulla frecciatina non elegantissima che, proprio dallo studio di Verissimo, l’ex Stefano Bettarini ha qualche mese fa indirizzato alla Ventura, affermando che lui non si risposava (sottotesto a differenza della conduttrice), per rispetto ai figli. E la risposta a questa sollecitazione è diretta e precisa: "I miei figli erano al matrimonio, erano felici per me e commossi. Io ero felice per loro e per i figli di Giovanni che hanno condiviso con noi questa gioia". Poi svela che, senza il colpo a sorpresa del marito che l’ha chiesta in sposa davanti alle telecamere della diretta del sabato sera di Rai Uno, forse questo matrimonio sarebbe stato rimandato ancora per molto: "E’ stata una giornata indimenticabile, Giovanni me l’ha chiesto davanti a tutti a Ballando con le Stelle. Se non avesse fatto così, non so, c’è sempre un po’ di paura a risposarsi, almeno per me. Invece così mi ha convinta e via, siamo andati. E’ andato bene, i nostri figli erano davvero felici per noi".

Potrebbe interessarti anche