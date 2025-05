Gerri, anticipazioni: spari nella notte di Natale e nuove indagini intricate Nella seconda puntata della serie, in onda stasera su Rai 1, colpi di scena e misteriosi traffici illeciti.

Tornano questa sera, lunedì 12 maggio 2025, le indagini di Gerri e della viceispettrice Lea Coen. La seconda puntata della serie crime made in Italy va in onda su Rai 1, sempre in prima serata, con nuovi e avvincenti colpi di scena, dopo che, nella notte di Natale, si sono uditi dei colpi di arma da fuoco. Il protagonista della storia – interpretato da Giulio Beranek – è Gregorio Esposito, ma per tutti è Gerri: ispettore di polizia di origine rom, studia con metodo i casi su cui indaga, prende appunti complicati per poi lanciarsi in decisioni avventate a volte risolutive, altre volte pericolose ed è sempre in bilico, tra presente e passato.

Innamorato del genere femminile, piace molto alle donne ad eccezione della viceispettrice Lea Coen (Valentina Romani) che sembra invece, essere l’unica a non voler avere nulla a che fare con lui, intuendo che è un uomo ancora profondamente irrisolto. Dietro alla sua corazza di uomo affascinante e risoluto, Gerri nasconde infatti un animo profondamente inquieto e segnato da un passato misterioso da scoprire, come misteriose saranno le indagini della puntata di questa sera.

Gerri, anticipazioni seconda puntata: lunedì 12 maggio 2025

La seconda puntata di Gerri, in onda questa sera su Rai 1, si intitola ‘Come neve al Sud‘. in due protagonisti, si ritrovano a indagare su alcuni misteriosi spari sentiti durante la notte di Natale, all’interno di un deposito abbandonato. L’arma utilizzata sembra essere quella di una loro collega di cui non si hanno più tracce da ore e, come se non bastasse, in un angolo buio della struttura scoprono alcuni segni inquietanti: impronte e addobbi natalizi, come se qualcuno avesse messo in scena una fuga. Nel corso delle indagini, infine, i due poliziotti si imbattono in ‘Villa del Possibile‘, un rifugio per donne in difficoltà che nasconde traffici illeciti. Intanto, Marinetti, con l’aiuto della vicequestore Aquarica, scava nel passato di Gerri.

Gerri, la serie tv di Rai 1: quante puntate sono e quando finisce

Le puntate della serie tv Gerri sono quattro, ognuna della durata di circa 120 minuti. Rai 1 ne manderà in onda una ogni lunedì (alle ore 21.30) a partire dal 5 maggio e fino al 26 maggio, data del finale della prima stagione. Questo il calendario completo della serie:

prima puntata: lunedì 5 maggio 2025

seconda puntata: lunedì 12 maggio 2025

terza puntata: lunedì 19 maggio 2025

quarta puntata: lunedì 26 maggio 2025

