Stasera in tv (19 maggio): Antonella Clerici cambia canale (e canta con il Volo), Rai 1 risponde con Gerri Cosa vedere stasera in tv? Su Rai 1 torna la serie tv Gerri, su Canale 5 arriva Il Volo con tre super conduttrici. E intanto su Rai 2 Elisabetta Gregoraci ci fa ridere con Audiscion.

Cosa vedere stasera in TV, lunedì 19 maggio 2025. Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco 10 proposte in prima serata da non farsi scappare oggi in chiaro dalle grandi serie, ai talk e i programmi più seguiti della TV italiana. Seguite il video per tutti i consigli di visione per stasera.

Stasera in tv (19 maggio), cosa vedere: da Il Volo – Tutti per uno contro Gerri

La sera del 19 maggio 2025 si accende con proposte molto diverse. Il duello più intrigante si consuma fra Gerri su Rai 1 e Il Volo – Tutti per uno – Viaggio nel tempo su Canale 5. Per la prima rete, ci sarà la certezza di una serie tv che nelle prime due puntate ha conquistato ottimi livelli di share (19,1% la scorsa settimana, ovviamente aiutato dal solito e importante traino di Affari Tuoi che proietterà milioni di telespettatori verso il prime time di Rai 1. Su Canale 5, invece, non ci sarà L’Isola dei Famosi (slittata a mercoledì 21 maggio). Il reality dei naufraghi sarà rimpiazzato dallo show inedito del trio che ha portato il belcanto nel mondo, pronto a trasformare Palazzo Te, a Mantova in un teatro a cielo aperto. Per l’occasione, Mediaset schiererà un trio di super conduttrici che accompagneranno i tre cantanti: Lorella Cuccarini, Vanessa Incontrada e Antonella Clerici, quest’ultima in ‘prestito’ dalla Rai dopo il rinnovo contrattuale siglato poche settimane fa.

Chi ha voglia di risate, invece, potrà sintonizzarsi su Rai 2 per seguire la nuova puntata di Audition, lo show comico guidato da Elisabetta Gregoraci insieme a Gigi & Ross. L’ex moglie di Briatore stasera proverà a risollevare gli indici d’ascolto della trasmissione, finora molto deludenti, tanto che già filtra qualche rumors riguardo a una possibile chiusura anticipata del programma. Ma le proposte non finiscono qui, perché ci sarà anche l’immancabile appuntamento con Massimo Giletti su Rai 3, dove Lo stato delle cose trasmetterà nuove inchieste e nuovi approfondimenti sui temi caldi della politica e della cronaca. Chi preferisce l’adrenalina invece probabilmente sceglierà Italia 1 e il procedural drama FBI: Most Wanted. Su Rete 4, invece, Quarta repubblica alza il tono del dibattito politico, fra monologhi e confronti serrati.

E se questo non bastasse, ci sono tanti altri film tra cui scegliere: Iris rispolvera Il curioso caso di Benjamin Button, sul 20 scorre il thriller Stolen, perfetto per chi cerca un brivido rapido, mentre Cine 34, serve la nostalgia con Bomber, cult inossidabile della commedia sportiva all’italiana. Quindi, che siate in cerca di risate, cronaca, azione o un vecchio film, troverete quello che cercate.

