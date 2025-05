Rai, beffa per Antonella Clerici: Mediaset si prende la star di 'The Voice' Il ‘Biscione’ arruola Gigi D’Alessio: condurrà uno show su Canale 5 con Vanessa Incontrada. The Voice perde il suo coach più amato.

La recente intervista a Verissimo (QUI il recap), dove ha celebrato i suoi 30 anni di carriera e l’amore per la sua famiglia, sarà il preludio a un accordo più ampio tra Gigi D’Alessio e Mediaset. Il cantante napoletano, infatti, è in procinto di sbarcare su Canale 5 con un nuovo programma a tema musicale. L’accordo – svelato dal portale Affaritaliani – è ormai definito e porterà all’addio di D’Alessio a The Voice, il format di Rai 1 a cui ha preso parte negli ultimi anni in qualità di coach.

Gigi D’Alessio dice sì a Canale 5: il nuovo show con Vanessa Incontrada

La manovra di avvicinamento di Gigi D’Alessio a Mediaset era iniziata già qualche mese fa. Oltre al passaggio dello scorso week end nello studio di Silvia Toffanin, il cantautore partenopeo lo scorso dicembre aveva partecipato allo show di Capodanno di Canale 5. Ora la notizia che certifica la definitiva svolta televisiva di Gigi, pronto a entrare nella scuderia del ‘Biscione’ per almeno due anni. Nella prossima stagione autunnale, la voce di ‘Annarè’ condurrà un programma su Canale 5 insieme a Vanessa Incontrada, che già in passato è stata sua partner lavorativa. I due, nel 2019, hanno guidato in coppia su Rai 1 ’20 anni che siamo italiani’, un varietà all’insegna dell’intrattenimento musicale che ha ripercorso la carriera dei due artisti, accompagnati sul palco da ospiti musicali speciali (da Gianna Nannini a Umberto Tozzi, da Fiorella Mannoia a Marco Masini, ma anche Raf, Marco Giallini, Emma, Giorgio Panariello e tanti altri). Il format funzionò benissimo, anche grazie all’ottima chimica creatasi tra i due conduttori, e il programma fu accompagnato da ascolti ottimi (attorno al 20% di share). La stessa formula (vincente) sarà quindi riproposta su Canale 5 nel nuovo show che debutterà nella prossima stagione televisiva con tre puntate.

D’Alessio saluta la Rai, Clerici cerca un sostituto per The Voice

L’accordo tra Gigi D’Alessio e Mediaset sancisce automaticamente l’addio del cantautore alla Rai, dove dal 2019 era uno dei coach del format musicale The Voice (declinato nelle sue versioni Kids, Senior e Generation). La conduttrice Antonella Clerici, fresca di rinnovo con la tv pubblica (ma in autunno condurrà su Canale 5 lo show evento de Il Volo), dovrà quindi mettersi alla ricerca di un nuovo coach che andrà a rimpiazzare il cantante partenopeo. Confermatissimi, invece, gli altri membri del cast fisso del programma: Clementino, Loredana Berté e Arisa, che saranno ai loro posti alla ripartenza autunnale.

