Lorella Cuccarini sogna in grande. Impegnata prossimamente alla conduzione de Il Volo – Tutti per uno – Viaggio nel tempo al fianco del trio, Vanessa Incontrada e Antonella Clerici, la conduttrice e insegnante di Amici avrebbe intenzione di realizzare un suo vecchio sogno nel cassetto. Per festeggiare i 40 anni di carriera, infatti, Lorella vorrebbe sbarcare al timone di un nuovo show tutto suo, ma dopo il ‘no’ degli ultimi mesi a Mediaset ci sarà da lavorare. Scopriamo tutti i dettagli.

Lorella Cuccarini, il rifiuto e il futuro in Mediaset

Dopo la finale di Amici 24 in programma domenica 18 maggio 2025 (a cui si presenterà senza allievi in corsa per la vittoria), la stagione televisiva di Lorella Cuccarini prevede ancora gli ultimi impegni. La conduttrice e coach del talent show di Maria De Filippi sarà infatti alla guida de Il Volo – Tutti per uno – Viaggio nel tempo, insieme a Vanessa Incontrada e Antonella Clerici. Le serate per celebrare la storia del trio canoro formato da Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone – nato più di 15 anni fa nel corso della seconda edizione di Ti lascio una canzone, dove proprio Lorella figurava tra i giudici – sono già state registrate e andranno in onda prossimamente su Canale 5. Ormai da tempo, però, si parla anche di una nuova avventura televisiva per l’ex showgirl: cosa riserverà il futuro di Lorella Cuccarini? Stando a quanto rivelato da Dagospia, Lorella avrebbe già rifiutato da tempo un nuovo progetto.

"Lorella Cuccarini sarà impegna alla conduzione di una delle tre serate evento de Il Volo, in onda nelle prossime settimane su Canale 5. Pochi sanno che nei mesi scorsi Mediaset aveva offerto alla showgirl la conduzione di alcune serate evento, sul filone ‘Diva’ con al centro vecchie glorie da celebrare per una sera" si legge sul portale di Roberto D’Agostino secondo il quale la conduttrice (forse ‘spaventata’ anche dal recente flop di Carlo Conti con un format simile come Ne vedremo delle belle, che radunava showgirl del passato) avrebbe declinato l’offerta del Biscione.

Il sogno di un one woman show

Non convinta dal format proposto da Mediaset, dunque, Lorella Cuccarini starebbe puntando a realizzare un suo vecchio sogno nel cassetto, vale a dire festeggiare i 40 anni di carriera con un programma tutto suo, come ipotizzato da Dagospia: "Il progetto sulla carta debole (per questo rinviato) ha portato al ‘no’ di Cuccarini, a cui piacerebbe realizzare un one woman show per celebrare i suoi 40 anni di carriera. Magari proprio su Canale 5".

