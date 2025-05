Antonella Clerici, svolta clamorosa e sì a Canale 5: cosa condurrà (e la reazione della Rai) Un'indiscrezione dell'ultim'ora sembra piazzare la storica conduttrice alla guida del nuovo show de Il Volo. Con lei altre due college illustri. Ecco tutti i dettagli.

Ormai sembra ufficiale. Antonella Clerici sarà una delle tre conduttrici dello show de Il Volo Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo. Con lei anche Vanessa Incontrada e Lorella Cuccarini, a guidare tre serate di musica, su Canale 5, dedicate al trio formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Lo show promette di conquistare il pubblico con una formula completamente rinnovata, e con l’apporto (fondamentale) di una veterana della tv di qualità come la Clerici. Ecco qui sotto tutti i dettagli e le ultime novità.

Antonella Clerici, la sorpresa alla conduzione su Canale 5

Tre serate, tre conduttrici, grandissime novità. Dopo il successo delle passate edizioni, Il Volo torna in prima serata su Canale 5 con uno show che cambia pelle. Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo si presenta infatti con una novità assoluta: ogni puntata sarà condotta da una protagonista diversa della tv italiana, ognuna con il suo stile inconfondibile. Una scelta che punta a dare freschezza, varietà e un tocco personale a ogni appuntamento, coinvolgendo pubblici diversi e rendendo ogni serata (si spera) davvero indimenticabile.

La prima delle tre conduttrici, come anticipato ufficialmente dal sito di Davide Maggio, sarà Antonella Clerici, volto amatissimo dal pubblico e storica ‘madrina’ del trio, che proprio nel suo programma Ti Lascio una Canzone ha mosso i primi passi. Per la Clerici si tratta di un vero e proprio debutto sulla rete ammiraglia Mediaset, in attesa di tornare a settembre su Rai 1 con Jukebox – La Notte delle Hit. La sua presenza promette di portare calore, esperienza e quel tocco familiare che da sempre la contraddistingue.

Le altre conduttrici dello show de Il Volo

Sarà poi protagonista anche Vanessa Incontrada, artista poliedrica e amatissima dal pubblico italiano. Reduce dal successo della fiction Tutto quello che ho su Canale 5, e prossima alla conduzione dei Music Awards su Rai 1 insieme a Carlo Conti, la Incontrada porterà freschezza, ironia e una grande capacità di entrare in sintonia con il pubblico.

A chiudere il trittico di conduttrici ci sarà, infine, Lorella Cuccarini, ormai presenza fissa su Canale 5 grazie al suo ruolo di coach e insegnante nel talent Amici. La Cuccarini, icona della televisione italiana, metterà al servizio dello show la sua esperienza nei varietà e nei musical, regalando una serata all’insegna dell’energia, della professionalità e del coinvolgimento puro.

Il format di Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo

Il format dello show promette di essere un vero e proprio viaggio attraverso le epoche musicali, con Il Volo al centro della scena. Ogni puntata sarà l’occasione per ripercorrere la carriera del trio, dai primi passi fino ai successi più recenti, grazie anche all’alternanza delle tre conduttrici che porteranno ognuna la propria sensibilità e il proprio bagaglio artistico.

Le registrazioni dello show sono in programma a Palazzo Te di Mantova, location suggestiva che aggiunge un tocco di eleganza e storia all’evento. Le riprese prenderanno il via l’8 maggio, con l’obiettivo di offrire uno spettacolo curato nei minimi dettagli, capace di emozionare e coinvolgere il pubblico di tutte le età. Insomma, lo show Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo si candida ad essere, senza ombra di dubbio, uno degli appuntamenti imperdibili di questa stagione televisiva 2025.

La reazione della Rai alla ‘promozione’ in Mediaset di Antonella Clerici

La reazione della Rai, intanto, sembra migliore di quanto pronosticatile. Perché Antonella Clerici ha comunque rinnovato con la tv di stato, e la stima dei vertici di Viale Mazzini è evidente anche dall’ultimo ‘regalo’ fatto alla conduttrice. A settembre, infatti, Antonella condurrà la nuova versione dell’ex show di Amadeus Arena Suzuki, ora chiamato Jukebox – La Notte delle Hit. Insomma, la presentatrice può decisamente dormire sonni tranquilli.

