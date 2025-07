Isola dei famosi, concorrenti nel panico: “Una notte tragica”, cosa è successo A pochissimo dalla finale, una forte tempesta ha sorpreso i naufraghi nelle ore notturne, lasciandoli in una condizione per nulla semplice: scopriamo di più.

Ore di paura e condizioni molto difficili per i naufraghi dell’Isola dei famosi 2025. Nella notte, i concorrenti ancora in gioco sono stati sorpresi da una forte tempesta e hanno inevitabilmente dovuto affrontare ore di freddo e pioggia torrenziale con i pochi mezzi a disposizione. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Isola dei famosi, "Notte tragica" per i naufraghi: cosa è successo

Manca ormai pochissimo alla finale di questa edizione dell’Isola dei famosi, ma il tempo atmosferico ha deciso di non essere particolarmente clemente con i naufraghi ancora in gioco. La scorsa notte i concorrenti sono stati sorpresi da una forte tempesta che li ha portati a dover vivere per ore in condizioni molto complicate.

"Stanotte diluvio universale. Abbiamo passato una notte veramente tragica – ha raccontato Jey Lillo – Abbiamo fatto il riso in una maniera che non ripeterò mai più nella mia vita. Eravamo sotto il diluvio, ma comunque qualcosa nello stomaco dovevamo metterlo. Pensavo che l’ultima settimana fosse di relax e invece no. Le difficoltà dell’isola ci stanno accompagnando fino all’ultimo giorno".

"Avevamo freddo, eravamo tutti umidicci – ha quindi aggiunto Teresanna Pugliese raccontando di essersi coperta con vestiti e felpe – Siamo riusciti a superare la notte, è stato anche carino dormire tutti insieme", ha concluso tentando di trovare il lato positivo in una condizione decisamente pesante per tutti.

Isola dei famosi, la finale è alle porte: chi vincerà

L’isola dei famosi 2025 condotta da Veronica Gentili sta per giungere al termine. Domani sera, mercoledì 2 luglio, scopriremo ufficialmente chi sarà il vincitore. Per ora tutto è ancora possibile, ma gli scommettitori più esperti sostengono che a contendersi la vittoria saranno Mario Adinolfi, Teresanna Pugliese e Cristina Pleviani, tre concorrenti che indubbiamente sono stati tra i principali protagonisti di questa difficile edizione.

Mario Adinolfi è stato senza dubbio il vero naufrago rivelazione dato che, contro tutti i pronostici, è riuscito ad arrivare fino alla fine di questa faticosa esperienza combattendo ogni giorno con un fisico non semplice da gestire. Al contempo, Teresanna Pugliese ha dimostrato grandissima forza e determinazione, sia nel gioco che nel portare avanti i propri valori. Infine, il ritorno sul piccolo schermo di Cristina Pleviani, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, ha sorpreso il pubblico in maniera molto positiva, presentando una donna forte, tenace e ironica che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno.

Accanto a loro in corsa per la vittoria troviamo anche Omar Fantini, Loredana Cannata e Jey Lillo. A questo punto non rimane quindi che attendere la puntata di domani per scoprire finalmente chi si aggiudicherà la vittoria.

