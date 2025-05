Isola dei Famosi (12 maggio), cosa è successo: Lorenzo Tano eliminato, Adinolfi in lacrime per il Papa. Chi è al televoto Nella puntata del 12 maggio dell'Isola dei Famosi, Omar e Nunzio sono i 'nuovi' leader, mentre Mosetti e Adinolfi piangono per motivi diversi: cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

La seconda puntata de L’Isola dei Famosi, reality show condotto da Veronica Gentili su Canale 5 lunedì 12 maggio 2025, si apre con Omar Fantini e Spadino che raccontano come è andata la settimana da leader, mentre il primo eliminato di questa edizione è Lorenzo Tano. Poi si parla dell’accendino trovato sulla spiaggia da Angelo con cui i Giovani hanno acceso il fuoco, che si è trasformato in una sorta di rogo, e la conduttrice sbotta: "Inaccettabile". La telecamera si sposta sui 4 esiliati sull’Isola Montecristo, dove Mirko Frezza è considerato il re perché aiuta tutti.

Nel frattempo Antonella Mosetti piange per il padre, ammettendo di non aver ancora superato il lutto: "Io ho sbagliato il momento, è passato troppo poco tempo. Sto male fisicamente e lo posso accettare, ma quando hai il dolore forte che ti divora e lo aggiungi alla nausea, al dare di stomaco, al non dormire, cedi. Ho passato più volte nella mia vita a stare male che bene. Qui ho iniziato a dire valore a tantissime cose, a un abbraccio, al cibo. Sono stanca di essere forte". La Mosetti ascolta le parole del fratello e della figlia Asia, mentre Dino Giarrusso arriva all’Isola dei Famosi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I due leader della settimana sono Omar Fantini (per i Senatori) e Nunzio per i Giovani. Ricordiamo che Pierpaolo Pretelli è l’inviato in Honduras, mentre Simona Ventura affianca la conduttrice in studio in veste di opinionista dello show. Ecco cosa è successo nella puntata del 12 maggio de L’Isola dei Famosi, a partire dal recap, passando dalle nomination e fino a giungere al risultato del televoto e al nuovo televoto.

L’Isola dei Famosi, puntata 12 maggio 2025: cosa è successo

All’inizio Omar Fantini e Spadino raccontano come è andata la settimana da leader, con il giovane che ammette di non essere bravissimo a dare direttive: "Non sono stato in grado di farlo, mi sono trovato in un mondo che nemmeno io sapevo esistesse" ammette Spadino. Si passa a parlare della crisi di Angelo e Leonardo, che hanno fatto richiesta di abbandonare l’Isola. "Una volta arrivato sull’Isola, come mi è mancato il cibo mi sono trovato in seria difficoltà, nemmeno riuscivo a dormire. Non avevo lucidità, né forza nelle gambe, e mi sono detto ‘vado via’. Poi mi sono ricordato delle promesse fatte alla mia famiglia e alle persone che mi vogliono bene. Che poi avevo spostato tante cose importanti, come il matrimonio di mia sorella e il mio tour. Mi sono sentito in colpa" chiarisce Angelo. Leonardo spiega: "Mi è successa la stessa cosa. Quando arriva la fame, io vado fuori di testa". Simona Ventura gela entrambi i naufraghi: "Chi andava via ai miei tempi non tornava più. Lo spirito è stato gentile, ma dovete lottare, non vi è concesso tutto". Veronica Gentili sottolinea: "Ricordatevi che L’Isola non è un albergo. Per una questione di correttezza, voi due non parteciperete alla prova leader".

Antonella Mosetti in lacrime all’Isola dei Famosi

Poi Antonella piange in diretta, dicendo che non riesce nemmeno a parlare: "Mi dispiace, ero felicissima di venir qui, ma non ho ancora elaborato la morte di mio papà e non riesco a stare nella noia, tutto quello che viviamo di negativo mi fa stare troppo male, non ho nemmeno la forza di spiegarlo". La conduttrice la sostiene: "Stiamo tutti con te e ti stiamo guardando con grande dolcezza". Simona Ventura dice ad Antonella: "Ti capisco, anche se non ho mai provato questo dolore. Noi amiamo questa Antonella con le sue fragilità, ma ti prego di resistere, trovare il sorriso, perché se torni a casa potresti pentirtene". Mario Adinolfi dice la sua sul gruppo di ragazzi entrati in crisi appena arrivati sull’Isola: "C’è stato un difetto di leadership che Spadino ha ammesso. Noi abbiamo anche i nostri problemi, ma abbiamo attutito la dimensione del conflitto, da loro è esplosa. Da noi c’è un clima più solidale, ma possono fare una buona isola anche loro, hanno la forza fisica dalla loro parte". Simona ventura non perde un colpo: "Ai ragazzi manca il dialogo, il fare gruppo. C’è un problema di comunicazione". Si parla inoltre del fuoco acceso dai Giovani con un accendino trovato da Angelo sulla spiaggia, che poi è diventato un vero rogo a causa del vento.

La Gentili ricorda che non c’è da ridere, né è una cosa bella quella che hanno fatto: "Avete letto un regolamento", regole che però non sono state rispettate: "Noi abbiamo visto questo accendino, non so se l’abbiano portato i ragazzi. Io l’avrei fatto il giorno dopo con loro, non la notte stessa" sottolinea Spadino. Angelo spiega: "Il cameraman non ha detto nulla", ma la Ventura ricorda: "Il cameraman non può parlare per contratto". Teresanna dice che la prima sera c’era caos e di non essersi sentita pronta a intervenire: "Qui non si pensa per il gruppo, ognuno fa quello che meglio crede. Ho creduto al fatto che forse la produzione volesse aiutarci, come hanno detto i ragazzi. Non avevamo una capanna, né il fuoco, allora ho pensato che avessero ragione". La conduttrice chiude l’argomento sbottando contro i Giovani: "Trovo gravissima la sconsideratezza di accendere il fuoco, mettendo in pericolo voi e l’arcipelago in cui siete. Dal mio punto di vista, quello che è successo è inaccettabile, quindi verranno presi dei provvedimenti".

Isola dei Famosi tra esiliati e prove leader: chi ha vinto

A questo punto l’attenzione passa sui 4 naufraghi esiliati nell’Isola di Montecristo. Anche qui non mancano problemi di fame e di noia. Mirko è arrabbiato con Vallesi che lo ha fatto finire ai ‘domiciliari’, scegliendo Patrizia dopo aver iniziato la puntata abbracciandolo: "Paolo mi ha abbandonato, ma sono io lo stronzo, perché mi fido delle persone. Ci sono rimasto male, pensavo di aver trovato una spalla, qualcuno con cui parlare, ma mi sa che lui non può insegnarmi nulla, al massimo posso insegnargli io qualcosa". Ventura commenta: "La vendetta è un piatto che va servito molto freddo, devono avere pazienza". Subito dopo non manca all’appello la prova leader dei Senatori, vinta per la seconda volta da Omar Fantini. Si passa a Dino Giarrusso, nuovo naufrago dell’Isola dei Famosi, che racconta: "Sto bene, mi ero rotto tre costole giocando a calcio. Io posso temere tutto, ma ho fatto un percorso nella vita, sono pronto a provarci, a conoscere un nuovo mondo, quello dei reality. Siamo qui per divertirci, ma quando finisce l’Isola ricordiamoci che ci sono zone di guerra, se da qui partisse un messaggio di pace sarei felice". Quando è tempo di opinioni, Veronica Gentili dice a Simona Ventura (che elogia il politico per essere l’anima pacifista dell’Isola): "Vero, mi verrebbe da dire che Mario ha il ruolo di Mental Coach".

Poi la conduttrice riprende Spadino per una frase poco carina detta in settimana: "Ora ti tocca dar retta alle donne, ti tocca dar retta anche a me che lo sono. Questa ce l’avevo qua da una settimana!" "Scherzavo" si limita a dire lui. Poi si cambia argomento: "L’egocentrismo è un limite di tutti noi perché vogliono prendere questo trofeo, ma ognuno per la propria strada. C’è una proiezione unica, troppo individualismo. Ognuno fa vedere quanto è bravo lui e cosa ha fatto" dice Teresanna. Antonella Mosetti invece racconta come va nel gruppo dei Senatori: "Mario ci mette serenità perché dorme e fa il bagno, fa il bagno e dorme". Subito dopo è il momento della prova leader dei Giovani, vinta questa volta da Nunzio. Questo il commento del nuovo leader: "Io non do la colpa a Spadino, stavano facendo tutti una nuova esperienza. Sarà il primo a fare una cosa e l’ultimo a finire, perché non voglio mettere troppe regole. Gli italiani, con troppe regole, si stufano, ma sono orgoglioso di essere sia leader che italiano, di più italiano".

Antonella (in crisi) vuole lasciare l’Isola: come finisce

Mentre i 4 esiliati tornano dai loro compagni di avventura, Veronica Gentili torna da Antonella Mosetti, che a inizio puntata ha pianto per la morte del padre, e alla discussione avuta con Alessia durante la settimana e risolta con un abbraccio in Palapa tra le due donne. "Chiedo scusa ad Alessia se non ho usato la versione ‘lite’ di quello che volevo dire e sono stata estrema. Io sono così, sono una donna di pancia, sono vera" dice Antonella. Alessia si scusa a sua volta per aver salvato un’altra naufraga al suo posto, dicendo però che non è stata una scelta fatta con cattiveria, ma semplicemente ha salvato l’altra persona perché le aveva parlato di più. La Mosetti, poi, ascolta le parole del fratello Massimiliano, presente in studio, che cerca di motivarla ad andare avanti e aggiunge: "Papà non lo devi cercare chissà dove, è dentro di te e nella meraviglia che vedi. Si tratta solo di ambientamento, tra poco volerai". Antonella però spiega: "Io piango troppo, sto malissimo: ho nausea e scosse dentro il corpo. Non sto bene dentro". "Non passi come una piagnona, se piangi stai solo piangendo. Stai facendo un viaggio, ed è chiaro che è doloroso. Tu vorresti rinunciare? Fammi capire. Io ti direi di prenderti un po’ di tempo prima di prendere una decisione definitiva" dice la Gentili prima di lasciare la palla a Simona Ventura: "Nessuno vuole darti lezioni, ognuno sintetizza il dolore come crede. Prenditi tempo. Se resisti riuscirai a tirare fuori questo dolore". Poi interviene la figlia, che le ricorda che i problemi della vita sono altri ("E tu non sei una che non li ha vissuti") e che la gente la ama per questa sua umanità. Alla fine, Antonella Mosetti resta.

Mario Adinolfi in lacrime all’Isola dei Famosi 2025

Arriva la punizione della produzione per i Giovani dopo il fatto dell’accendino. Questi ultimi non potranno partecipare alla prova ricompensa e Angelo si lamenta, chiedendo perché il cameraman li ha bloccati quando hanno pescato un pesce che però non potevano mangiare, mentre non ha detto nulla nel momento in cui hanno trovato l’accendino. Pronta la risposta della Gentili: "Siete capaci di intendere e volere, vi do io lo scoop! Questo è un fatto di buon senso e io mi fidavo". Mario Adinolfi piange dopo aver visto il video che mostra il primo discorso pubblico di Papa Leone XIV nel giorno dell’elezione: "Avevo giurato che non avrei mai pianto sull’Isola ma questo momento mi fa molto felice. Viva il Papa! Si tratta dell’inizio di un percorso, è il Vescovo della mia città e ha iniziato la sua strada quando ho iniziato l’esperienza qua. A tal proposito, un amico sacerdote, dato che c’era molta discussione sulla mia partecipazione all’Isola, mi ha detto: ‘è un segno, fallo’. La Chiesa fa del bene, anche a chi non crede. Il nome Leone è un segno di continuità con Papa Francesco". Infine, la prova ricompensa viene vinta da Paolo Vallesi. Una volta rientrati nella Palapa, Mirko Frezza non si fa problemi a dire a Paolo di esserci rimasto male, mentre Camila e Chiara dicono che è un gioco e di non essere arrabbiate con nessuno, anche se in puntata emerge altro, con quest’ultima che dice a Carly: "Secondo me ha un problema con le donne", e la naufraga che si offende: "Questa è un’accusa grave".

Isola, il risultato del primo televoto: chi è stato eliminato

I quattro nominati della prima puntata dell’Isola dei Famosi 2025 erano Mario Adinolfi, Patrizia Rossetti, Lorenzo Tano e Carly. Il pubblico ha deciso di eliminare Lorenzo Tano: "Me lo aspettavo, ma spero di andare a finire su un’altra isola. Comunque è stata bellissima esperienza". Adinolfi dà il suo parere: "Immaginavo finisse così, era un po’ estraneo a tutto. Lui aveva preso male le nomination, l’errore grave è stato puntare su chi ti ha puntato il dito". Ecco le percentuali:

Isola dei Famosi 2025: le nomination della seconda puntata

Di seguito tutte le nomination della seconda puntata de L’Isola dei Famosi.

Le nomination dei Giovani:

Carly nomina Angelo: "Per le affermazioni in diretta su pesci e accendini, invece di prendersi le responsabilità"

Spadino nomina Leonardo: "Non mi sono piaciuti alcuni suoi atteggiamenti, se ne è andato per ‘risposarsi'"

Leonardo nomina Carly: "Io l’ho salvata ma lei mi ha nominato, lei non è vera"

Teresanna nomina Leonardo: "Non mi piace il suo atteggiamento, è uno stratega ed è scorretto. Con Spadino è stato violento negli atteggiamenti, bisogna portare rispetto"

Angelo nomina Carly: "Ha detto cose e fatto sceneggiate che non mi sono piaciute e non condivido"

Chiara nomina Carly: "Spero di chiarire certe cose, come il motivo per cui non mi ha scelto nella scorsa puntata, ma anche per le clip con Teresanna per le quali sono dispiaciuta"

Camila nomina Spadino: "A me non piace litigare, ma lui ha puntato il dito contro di me perché ho salutato da seduta appena tornata da Montecristo, mi sono sentita aggredita"

Le nomination dei Senatori:

Cristina nomina Patrizia: "Nel gruppo, a livello manuale, fa poco, le altre almeno sono forti nelle prove"

Patrizia nomina Mario: "Ha un piccolo difetto, lui ha il materasso ed è un affronto nei miei riguardi"

Paolo nomina Antonella: "Preferisco salvare una persona che vuole stare sull’Isola"

Alessia nomina Patrizia: "Mi sta antipatica, è una persona completamente diversa da quella che ho conosciuto"

Mario nomina Patrizia: "Perché è sofferente da tempo su un dito"

Antonella nomina Mario: "Non è vero che le donne votano sempre e solo le donne"

Loredana nomina Mario: "Per tutte le sue idee politiche"

Mirko nomina Alessia: "Non è coerente, non è una grande persona per quanto riguarda i rapporti interpersonali"

Televoto Isola dei famosi 2025, chi rischia l’eliminazione: Carly, Patrizia, Leonardo e Antonella

Il nominato dei Giovani è Carly, mentre i nominati dei Senatori sono Patrizia Rossetti e Mario Adinolfi, che viene salvato dal leader Omar, mentre la Rossetti finisce al televoto. Nunzio nomina Leonardo, che chiede scusa a Teresanna per il suo comportamento ("Qui le donne si portano sul palmo della mano" motiva così il leader la nomination) , mentre Fantini sceglie Antonella, perché "è una delle persone che si sta godendo meno l’esperienza". I nominati della seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2025 sono Carly, Patrizia, Leonardo e Antonella. Chi vuoi salvare? Il Televoto verrà chiuso mercoledì 21 maggio, giorno in cui andrà in onda la terza puntata del reality show.

Potrebbe interessarti anche