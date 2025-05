Isola dei Famosi, le pagelle: Gentili trasparente (8), Cannata sbaglia con Adinolfi (5), Pretelli goffo (4) Nella puntata del 12 maggio, non mancano liti e piccoli scintille, ma anche nomination infuocate: ecco le pagelle della seconda diretta de L'Isola dei Famosi

Nella seconda puntata de L’Isola dei Famosi, reality show condotto da Veronica Gentili su Canale 5 lunedì 12 maggio 2025,scopriamo che il primo eliminato di questa edizione è Lorenzo Tano. Poi si affronta la violazione delle regole da parte dei Giovani che, trovando un accendino hanno acceso il fuoco, rischiando di mettere a repentaglio la loro vita a causa del forte vento che si è abbattuto sull’Isola quella notte: "Inaccettabile" sbotta la conduttrice. Nel frattempo Antonella Mosetti piange per il padre, ammettendo di non aver ancora superato il lutto, mente i 4 esiliati tornano sull’Isola dopo la settimana passata a Montecristo. I due leader della settimana sono Omar Fantini (per i Senatori) e Nunzio per i Giovani. Ricordiamo che Pierpaolo Pretelli è l’inviato in Honduras, mentre Simona Ventura affianca la conduttrice in studio in veste di opinionista dello show.

Isola dei Famosi, puntata 12 maggio 2025: le pagelle

Veronica Gentili trasparente ed elegante, voto 8: tanti conduttori hanno bisogno di spingere per farsi ascoltare, forse perché pensano che solo esagerando si riesca a ottenere l’attenzione del pubblico. E invece la Gentili non ha bisogna di farlo, tanto che non perde tempo nemmeno ad annunciare l’eliminato per creare pathos inutile, e in maniera elegante punge i naufraghi quando occorre, per esempio nel blocco dedicato al fuoco acceso con l’accendino, e li sostiene nel momento del bisogno, come nel caso di Antonella Mosetti, in lacrime per il padre venuto a mancare di recente, dove la gentilezza la fa da padrona. Siamo ancora all’inizio, ma già ha vinto con la sua serietà, la trasparenza e la capacità di non lasciarne passare una usando però toni garbati. Quello che le manca è un po’ di spontaneità, ma diamole tempo: arriverà anche lì senza bisogno di buttare tutto in caciara.

Simona Ventura frizzante, voto 7: l’opinionista dà una serie di opinioni azzeccate che mettono in luce la sua capacità di cogliere il nocciolo della questione. Lei, che l’Isola l’ha vissuta in diversi modi, torna indietro nel tempo per ironizzare su certi commenti dei naufraghi – come Teresanna che pensava l’accendino l’avesse portato la produzione per aiutarli, vedendoli in difficoltà -, facendo paragoni con ‘i suoi tempi’. Un bel modo per fare un tuffo nel passato, ma anche per ricordare che fino a poco tempo fa trovare per caso accendini o sigarette elettroniche – a meno che qualcuno non li portasse da casa – era molto difficile e che adesso tutto è cambiato, in peggio ci viene da dire. Insomma, pure Super Simo, come la Gentili, punge, ma lo fa in maniera più spontanea e vivace.

Eliminazioni vere, voto 7: una novità che apprezziamo molto è che quest’anno, diversamente dai precedenti, i concorrenti eliminati lasciano l’Isola definitivamente, mentre prima facevano finte eliminazioni e poi rientravano in gioco a sorpresa.

Spadino ammette di aver sbagliato ma si dimostra immaturo, voto 6: parte abbastanza bene Spadino, che a inizio puntata si dice consapevole di non essere stato un buon leader per i Giovani e se ne prende la responsabilità senza inventarsi giustificazioni. Peccato che poi dica che avrebbe usato l’accendino per accendere il fuoco il giorno dopo e non la notte stessa, dimostrando che tanto maturo, forse, non lo è affatto, perché è comunque una violazione del regolamento e una scorrettezza nei confronti dell’altro gruppo, i Senatori. Tra l’altro, non è mica detto che di giorno non si rischi comunque di rovinare la natura che ci circonda.

Loredana Cannata e la nomination infuocata contro Adinolfi, voto 5: non vogliamo entrare nel merito di quanto detto, anche perché qui non ci occupiamo di politica, ed è proprio questo il punto. Siamo in un reality show dove le nomination dovrebbero riguardare ciò che accade sull’Isola e non fattori esterni, ideali politici o altro. Quindi l’attacco di Loredana, a nostro avviso, è fuori luogo in un contesto come questo.

Pierpaolo Pretelli si perde tra le pause, voto 4: la voce non gli manca, il problema sta nel modo in cui la usa. Quando deve spiegare i giochi, per esempio, parla a scatti, come se stesse leggendo un gobbo a fatica, facendo una serie di pause che non hanno senso di esserci. Un conto è avere la necessità di creare suspense, un altro è stare in silenzio ogni 2 o 3 parole senza motivo. Diventa difficile così seguirlo.

Mario Adinolfi all’Isola dei Famosi, voto 4: ma è un concorrente o un nuovo opinionista inviato in Honduras? Veronica Gentili gli chiede pareri come fosse sull’Isola in tutt’altra veste, ma non è così: è un concorrente a tutti gli effetti e così dovrebbe essere trattato. Sappiamo bene che ci sono questioni di salute in ballo, nessuno lo mette in dubbio, ma è anche vero che è ingiusto nei confronti degli altri concorrenti che una persona passi le giornate a "fare il bagno e dormire", mentre loro svolgono prove e fanno il possibile per sopravvivere. Lo scorso anno o due anni fa, c’era chi era felice di finire al televoto perché consapevole di non essere più in grado di andare avanti moralmente e/o fisicamente. Com’è possibile che Adinolfi non si ponga alcun tipo di problema? Ce lo domandiamo perché, se fossimo noi al suo posto, qualche senso di colpa e un po’ di imbarazzo lo proveremmo…

