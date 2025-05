Fonte: Mediaset Infinity

Nuove violazioni del regolamento, Mirko confessa

Nuovo giallo sull'Isola, e sembra che sia nuovamente colpa della generosità di Mirko Frezza. Durante una delle ultime giornata a la Playa, il ballerino Nunzio Stancampiano ha raccontato alle telecamere di essere riuscito ad accendere il fuoco insieme ad Angelo Famao. Sembra però che le cose non stiano esattamente così, i Giovani non sono riusciti ad accendere il fuoco solo con la buona volontà, ma hanno ricevuto un aiuto da parte del gruppo dei Senatori, in particolare da Mirko Frezza, che ha in seguito confessato il misfatto: "Adesso ve lo posso dire, ho dato io il fuoco ai ragazzi. Gli ho dato un ciocco, un bastone caldo, che poi si è trasformato in brace". L'attore ha infranto così il regolamento, ma non ha potuto farne a meno: "Li ho visti in difficoltà e sono andato da chi dovevo andare. Gli ho detto: 'Qualunque cosa succeda me ne assumerò le colpe'. Questa cosa potrà portare un problema al gruppo, quindi la cosa più corretta sarebbe quella che voi mi nominiate in Palapa". Si tratta del secondo aiuto che l'attore fornisce ai giovani, e potrebbe costargli molto caro.