Isola Dei Famosi, è già fuga di concorrenti: Angelo Famao molla il reality, "La mia mente è confusa" A distanza di pochissimi giorni, un concorrente ha deciso di abbandonare L'Isola Dei Famosi, affermando di "sentirsi disorientato e confuso". Tutti i dettagli

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

E’ iniziata da soli pochi giorni e L’Isola Dei Famosi ‘perde’ già un concorrente. Sì, avete capito bene! Il reality condotto da Veronica Gentili e che vede come opinionista Simona Ventura, ha fatto il suo debutto con questa edizione, mercoledì 7 maggio 2025 su Canale 5. Gli ascolti sono sati modesti (2.039.000 spettatori con uno share del 18.9%) e questo potrebbe far ben sperare. Intanto, i naufraghi si stanno adattando alla vita in Honduras e sembra che si siano create già determinate dinamiche. Ma, una recente notizia ha già sorpreso tutti: dopo solo tre giorni, un naufrago ha già detto addio a questa esperienza (difficile, senza dubbio) tra la natura. Scopriamo chi è e perché lo ha fatto.

L’Isola Dei Famosi, Angelo Famao lascia il reality: il motivo

Angelo Famao, cantante neomelodico di 29 anni, ha deciso di lasciare L’Isola Dei Famosi, dopo solo tre giorni di permanenza. Già nelle scorse ore, il ragazzo aveva già manifestato segnali di disagio e, dopo aver riflettuto attentamente sul da farsi, se rimanere e lottare o mollare, ha preso la decisione di abbandonare l’Honduras e fare ritorno in Italia. Si tratta del primo abbandono di questa nuova edizione del reality condotto da Veronica Gentili. La scelta dell’artista non è di certo passata inosservata. Durante l’ultimo giorno andato in onda, Famao ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a ritirarsi: "Mi sono buttato in questa avventura con tanto coraggio, convinzione e voglia di fare. Ma purtroppo le cose non sono andate come speravo. Mi sento completamente disorientato, la mia mente è confusa. Sono giorni che non riesco a mangiare né a dormire. E poi, sembra assurdo, ma ho l’impressione che qui perfino gli animali siano contro di me. Ho cercato di restare fuori dalle dinamiche più tese, ma tutto quello che è accaduto mi ha travolto. Ho riflettuto a lungo e alla fine ho deciso: lascio l’isola". Con queste parole, Angelo ha ufficializzato il suo ritiro dal reality e, chiaramente, il suo rientro in Italia è previsto nelle prossime ore.

Le reazioni dei social sull’abbandono di Famao

Inutile dire che, le parole di Famao utilizzate per giustificarsi, non hanno convinto il ‘feroce‘ mondo dei social, dove alcuni utenti hanno già espresso la loro opinione. Alcuni (ma davvero pochi) hanno provato a comprendere la sua scelta, altri invece, lo hanno criticato: "Se vabbè dove pensava di andare? In un resort a 5 stelle? Lo sapeva dove andava si è fatto solo pubblicità ma senza riscontro. Le sue motivazioni non servono", ha scritto un utente. "Non mi appartengono le dinamiche del programma? In che senso? È un reality dove pensava di andare??", e ancora: "Non credo mancherà a qualcuno…grazie e arrivederci!!!".

