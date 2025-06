Isola dei famosi, regna il caos: Adinolfi ‘fulmina’ i debuttanti, Giarrusso litiga forte (e rischia l’addio) Liti, commenti sferzanti, polemiche e immancabili scontri sul prezioso cibo: naufraghi ai ferri corti: cosa sta succedendo

L’Isola dei Famosi continua, nonostante le voci che la vorrebbero a rischio di chiusura anticipata. I naufraghi in Honduras proseguono la loro avventura cercando di sopravvivere alla difficoltà delle provazioni e anche, e forse soprattutto, a quelle della convivenza che risulta sempre la prova più dura. Soprattutto se tra i naufraghi non si crea un ambiente all’insegna del reciproco rispetto e della collaborazione.

A buttare benzina sul fuoco, anche in queste ore, sono soprattutto due naufraghi. Il primo, recidivo, è Mario Adinolfi, che dopo aver discusso con mezzo gruppo ora approfitta dell’arrivo dei nuovi entrati per allargare la sua cerchia di simpatie. Dall’alto di ancora non si è capito bene cosa, Adinolfi non si tiene e si preoccupa di dire la sua su i tre giovani entrati nell’ultima puntata dell’ Isola dei Famosi: Jey Lillo (già apostrofato dal blogger con commenti non proprio simpaticissmi dopo pochi minuti che aveva messo piede sull’isola), Jasmin Salvati e Ahlam El Brinis.

L’interessante pensiero di Adinolfi viene fuori durante una conversazione all’ombra delle palme con Paolo Vallesi. Il cantante toscano, che anche su un’isola si distingue per educazione dice, parlando dei nuovi arrivati: "Sono dei bravi ragazzi". Adinolfi, deride l’educazione di Vallesi, commentando "Tu sei della linea buonista…" e ironizzando sui tre ragazzi "Tre futuri premi Nobel"… con quel tono che sarebbe giustificato, forse, da qualcuno che effettivamente l’avesse vinto il premio Nobel, categoria in cui, almeno per ora, Adinolfi non risulta rientrare.

Isola dei Famosi: Dino Giarrusso furioso con Teresanna e Chiara

Mentre Adinolfi dispensa generosamente e gratuitamente le sue perle di saggezza, l’altro politico naufrago, ovvero Dino Giarrusso, fa fuoco e fiamme con gli altri naufraghi. In particolare, si scontra con Patrizia Rossetti per una questione relativa al cibo (un grande e intramontabile classico sull’Isola dei perennemente affamati) e poi, frontalmente, con Teresanna Pugliese e Chiara per una nomination che, ancora a distanza di giorni, non gli va proprio giù.

D’altronde, pare che Giarrusso abbia tutti i suoi buoni motivi per essere nervoso, visto che i sondaggi di questi giorni sul televoto, in cui si è trovato a battersi con Patrizia Rossetti e Mario Adinolfi dopo l’ultima puntata in diretta dell’Isola dei Famosi, mercoledì scorso, pare che lo vedano come il più probabile prossimo naufrago eliminato. Sarà proprio lui, a dover lasciare l’Isola e tornare a casa? Lo sapremo solo in settimana, certo è che in queste ore la tensione è alta, e si è alzata anche grazie all’evidente nervosismo dell’ex politico.

