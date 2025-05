Paolo Vallesi, che fine ha fatto: la rinascita dopo l’oblio e la gravissima malattia Dalla vittoria a Ora o Mai Più alla battaglia contro la malattia, fino alla nuova sfida in Honduras: la vita sotto e dietro i riflettori del cantante.

Paolo Vallesi non è mai stato un personaggio da prima pagina, ma non per questo non è stato una figura degna di nota nella musica, soprattutto negli anni ’90. Dopo anni di successi, dischi d’oro e concerti, la sua presenza nel panorama discografico si è affievolita, fino a diventare quasi un ricordo. Ma Paolo non ha mai smesso di scrivere, di suonare, di cercare la propria strada. La sua vera rinascita, però, è arrivata nel 2019, con la vittoria nella seconda edizione di Ora o Mai Più, il talent di Rai 1 condotto al tempo da Amadeus, che gli ha regalato una seconda possibilità sotto i riflettori.

Paolo Vallesi: la sfida della malattia

Quello che il pubblico non sapeva, e che lui ha tenuto nascosto fino a dopo la fine del programma del direttore di Sanremo è che proprio in quel periodo stava combattendo una battaglia molto più grande: un cancro all’intestino. "Se il pubblico mi dava una chance di tornare a fare il cantante volevo fosse solo per meriti artistici", ha raccontato in un’intervista a Caterina Balivo a Vieni da me, svelando di aver affrontato la malattia in silenzio, con il sostegno degli autori del programma ma senza voler cercare compassione. Un gesto che ha raccontato molto del suo carattere: riservato, fiero, determinato.

Le origini e i successi di Paolo Vallesi

Fiorentino, classe 1964, Vallesi si è avvicinato alla musica da giovanissimo. Studia pianoforte dall’età di nove anni e inizia a lavorare come arrangiatore a soli sedici. La svolta arriva nel 1991 con Le persone inutili, brano con cui trionfa nella categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo. L’anno dopo è tra i Big con La forza della vita, classificandosi al terzo posto: un brano destinato a entrare nella storia della musica italiana. Seguono altri successi, dischi venduti, collaborazioni importanti, ma anche periodi di silenzio, dedicati alla famiglia e alla crescita personale.

Le esperienze in TV

Negli anni, Paolo Vallesi ha partecipato a diversi programmi, da La Talpa nel 2005, dove fece il sabotatore, fino a La partita del cuore e al già citato Ora o Mai Più, dove ha proposto anche due inediti: Ritrovarsi Ancora e Come brina d’agosto. L’ultima apparizione musicale di rilievo risale al 2023, quando ha calcato il palco del Festival di Sanremo come ospite, cantando ancora una volta La forza della vita, stavolta con i Cugini di Campagna.

L’Isola dei Famosi 2025: un nuovo inizio

Intanto il cantante sembra voglia rimettersi in gioco in un contesto diverso: L’Isola dei Famosi 2025. Il reality di Canale 5, al via oggi martedì 7 maggio, che lo vedrà tra i concorrenti pronti a sfidarsi in Honduras, accanto a tanti altri volti noti. Non sarà la prima esperienza per lui in un reality, ma sarà sicuramente la più estrema. Riuscirà la sua calma, la sua sensibilità, il suo carattere diretto a conquistare i naufraghi e il pubblico? Lo scopriremo puntata dopo puntata, tra prove di sopravvivenza e momenti di sconforto classici del programma.

Cosa fa oggi Paolo Vallesi

Oggi Paolo Vallesi ha 60 anni, un figlio (Francesco, nato nel 1997) e una nuova compagna, Sarah Flaherty. Dopo la separazione dalla madre di suo figlio, ha vissuto momenti complicati, lontano dalle luci della ribalta. Ma non ha mai perso la voglia di raccontare storie, emozioni, sentimenti. Intanto L’Isola dei Famosi 2025 potrebbe rappresentare per lui non solo un’avventura, ma anche un’occasione per risalutare il grande pubblico.

