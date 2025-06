Isola dei Famosi, Chiara Balistreri top: le parole (da applausi) dopo il mea culpa di Jasmin Salvati Dopo le accuse di aver sfruttato la sua storia di violenza per visibilità, Chiara Balistreri accoglie le scuse di Jasmin Salvati: “Non voglio che tu venga crocifissa”

Fonte: Mediaset Infinity

Vento di perdono all’Isola dei Famosi. Tra Chiara Balistreri e Jasmin Salvati è finita bene, con confronto acceso ma sincero che ha chiuso definitivamente una delle polemiche più virali dell’edizione 2025 del reality di Canale 5. Dopo giorni di tensione, Chiara ha deciso di accettare le scuse della collega naufraga, che a causa delle sue discutibili parole si era beccata un sonoro cazziatone in diretta anche da Simone Ventura nel corso della scorsa puntata del programma.

Isola dei Famosi: le accuse di Jasmin a Chiara Balistreri

Tutto è nato da un’accusa diretta e dolorosa. Jasmin Salvati, 22enne bolognese, aveva insinuato che Chiara Balistreri avesse strumentalizzato la propria storia di violenza domestica – il suo ex fidanzato è stato appena condannato a sei anni e tre mesi di reclusione per maltrattamenti e aggressione – allo scopo di ottenere visibilità in televisione. Un’accusa spietata e ingiusta che ha subito scatenato indignazione, non solo tra gli altri concorrenti, ma anche tra il pubblico a casa e sui social. Balistreri aveva infatti scelto di raccontare pubblicamente la sua esperienza di maltrattamenti subiti dall’ex compagno nel 2022, apparendo in diverse trasmissioni tv tra cui Verissimo di Silvia Toffanin. Un gesto che per molti rappresentava un atto di forza e condivisione, non certo un calcolo mediatico.

Il confronto e il perdono di Chiara: "Non voglio che tu venga crocifissa"

Nelle ultime ore, al termine di un confronto molto sentito, Jasmin Salvati ha deciso di fare un passo indietro. "Quella frase è stata di pessimo gusto, assolutamente non pensata", ha ammesso la naufraga, mostrando visibile pentimento. Poi il passo più difficile: "Tu hai avuto molto più coraggio di me. Questa è la mia unica occasione per parlare della mia storia. Mi assumo le mie colpe". Scuse sentite, insomma, arrivate al termine di giorni di polemiche.

Chiara Balistreri non si è tirata indietro di fronte a queste parole. Pur ammettendo di essere rimasta ferita, la giovane naufraga ha scelto il perdono: "Porterei un messaggio negativo a me stessa se non accettassi le tue scuse. Uno può tornare sui suoi passi e ammettere di aver sbagliato". E ancora, con un tono che ha sorpreso per equilibrio e fermezza: "Non voglio che tu venga crocifissa per questa cosa, né fuori né qua".

Durante il chiarimento, Chiara ha voluto condividere anche una riflessione più ampia sul dolore e sulla resilienza: "Non è una gara a chi ha sofferto di più. Parlane, può aiutare altre persone. Io, quando ero in quella situazione, mi sono promessa una cosa: non sarò mai quella sofferenza. Non lascerò che mi cambi in peggio, perché significherebbe diventare come chi mi ha ferito e chi mi ha fatto del male"

".

