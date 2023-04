Isola 2023, arrivano le prime conferme (con il ritorno di Alvin) Dopo le voci sulla lite con Ilary Blasi, l'inviato riparte per l'Honduras. I primi concorrenti sono Fiore Argento, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini.

Dopo la fine della settima (e lunghissima) edizione del Grande Fratello Vip, è arrivato il momento dell’Isola dei Famosi. Il reality show di Canale 5 sta scaldando i motori in vista del debutto, previsto per il 17 aprile: Ilary Blasi è quindi al lavoro per mettere a punto il nuovo cast del programma. Se da un lato la conduttrice si sta occupando di reclutare i naufraghi che partiranno per l’Honduras, dall’altra sembra essere arrivata ad una conclusione riguardo ad un tema spinoso: la presenza di Alvin come inviato.

L’Isola dei Famosi, la conferma di Alvin

Da ormai diverse settimane, infatti, si vocifera di una possibile lite tra Ilary Blasi e Alvin: i due sono grandi amici da più di vent’anni, ma negli ultimi mesi qualcosa nel loro rapporto si sarebbe incrinato tanto da far parlare di una sostituzione dell’inviato (era emerso il nome di Filippo Bisciglia). Alvin aveva addirittura minacciato l’amica di rendere pubblici alcuni messaggi audio che lei gli aveva inviato, condividendo su Instagram uno screenshot della loro chat, anche se in molti credevano che si trattasse di uno scherzo. Nessuno dei due diretti interessati ha mai commentato la vicenda, né per smentire né per confermare la loro presunta lite. Ma, in ogni caso, a pochi giorni dall’inizio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi si è arrivati ad una conferma: Alvin è ancora una volta l’inviato del reality show, ed è già pronto a partire per l’Honduras per raccontare tutto ciò che accade tra i naufraghi.

I primi concorrenti ufficiali

Parlando di conferme, nelle scorse ore sono comparse sulle pagine social dell’Isola le foto dei primi concorrenti ufficiali del programma. La prima naufraga è quindi Fiore Argento: attrice, ha esordito sul grande schermo quando era solo una ragazzina nel film Phenomena diretto dal padre, il maestro dell’horror Dario Argento, per poi dedicarsi quasi esclusivamente al mondo della moda. Nata dal primo matrimonio del regista con Marisa Casale, è a sorellastra di Asia Argento (avuta invece da Daria Nicolodi in seconde nozze). Tra i concorrenti ufficializzati c’è anche la prima coppia, quella formata da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Per il conduttore e divulgatore scientifico è la terza partecipazione al reality: è già stato naufrago, infatti, nel 2007 e nel 2012. Questa volta, però, arriva in Honduras al fianco del compagno Simone Antolini: 23 anni, è uno studente di Scienze Giuridiche, e durante gli studi ha sempre aiutato la famiglia nella gestione del negozio di alimentari che possiede nel suo paese d’origine, nelle Marche. Il ragazzo è stato più volte criticato per la grande differenza d’età con Cecchi Paone, classe 1961.

Potrebbe interessarti anche