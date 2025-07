Battiti Live, pagelle: Ilary pronta per la hit (8), Alvin si allena con Bastian (7), Loredana Bertè si mangia ancora il palco (9) Top e flop e promossi e bocciati della seconda puntata della kermesse musicale dell'estate di Canale 5, con i due conduttori che si punzecchiano e divertono

Nuovo lunedì e nuovo appuntamento con Battiti Live, la kermesse musicale dell’estate di Canale 5. A condurre la festa sul palco di Molfetta, come sempre, la coppia formata da Ilary Blasi e Alvin, coadiuvati quest’anno dalla new entry Nicolò De Divitiis.

Come sempre il cast di artisti che anche in questa seconda serata di Battiti si sono alternati sul palco è lunghissima. La serata è stata aperta dalla coppia Fedez e Clara, poi Annalisa, Boombadash con Loredana Bertè, Alfa, Serena Brancale, Gaia, Olly, Lorella Cuccarini con Riki, Gabry Ponte, Benji e Fede, Ermal Meta, Capo Plaza, Baby K, Emis Killa e, dal palco on the road i The Kolors.

Una lunga serata di musica, danze, festa e divertimento come è giusta che sia in queste caldissime notti d’estate. Una trasmissione che porta appunto, la leggerezza della bella stagione anche a chi ancora in vacanza non è.

Ma scopriamo come è andato, secondo noi, questo secondo appuntamento con Battiti Live con i top e i flop, i promossi e i bocciati nelle pagelle della seconda puntata di Battiti Live 2025.

Battiti Live 2025, pagelle lunedì 14 luglio

Loredana Bertè, voto: 9. Siamo quasi tentati di darle il 10 tondo stasera a Loredana Bertè. Divertente il brano estivo che canta con i Boondabash, ma la piazza si infiamma poco dopo, quando Ilary Blasi saluta il duo pugliese, si prende da parte la Berté, le confessa che è una sua grande fan e che ha una sua canzone come suoneria del cellulare e poi lancia un suo stratosferico medley che spazia dai suoi successi più classici come "Non sono una signora", fino a "Pazza", con tutta la piazza letteralmente scatenata a cantare a squarciagola e lei che, a 75 anni, si mangia il palco.

La hit di cui abbiamo bisogno, voto: 8. Così, dal nulla, arriva l’idea che accende la serata, e chi poteva tirarla fuori se non Ilary Blasi? La conduttrice sale sul palco dopo il medley di Gabry Ponte che, ovviamente, ha fatto ballare chiunque nel raggio di molti chilometri, e scatenato l’entusiasmo della piazza, ma anche di chi era dietro le quinte a ballare come, immaginiamo, la conduttrice, che infatti entra in scena carichissima e fa una proposta inaspettata a Gabry Ponte: "Io voglio fare una hit con te. Facciamo pure il tour, mi sono già fatta tutto il film", dice travolgendo il dj che risponde: "Eh, ma poi come fai? Lasci Alvin a presentare da solo?" Risposta: "Ma chissenefrega di Alvin!" Servita su un piatto d’argento.

Alvin che spiazza Ilary, voto: 7. Sempre destinato a vestire i panni della vittima sacrificale delle battute al vetriolo di Ilary Blasi, stasera Alvin riesce a spiazzare la collega. Le frecciatine di Ilary infatti, non mancano anche nella seconda puntata di Battiti Live 2025, in cui, per esempio, introduce Nicolò De Divitiis definendolo "giovane, bello simpatico e pure intelligente" e aggiungendo "cosa che mi ha stupito, con te io non sono abituata". Più tardi, fa i "complimenti al corpo di Alvin che ha resistito fino a quest’ora". Ma a un certo punto, prende di mira il collega cercando di imbarazzarlo, Gli dice: "Alvin, io ti vedo uscire e rientrare dall’hotel a orari strani, ma che giri c’hai qua a Molfetta" E Alvin risponde: "Vado ad allenarmi con Bastian". Praticamente gli stessi "giri" suoi. Per una volta, il punto lo segna Alvin.

Lazza, voto: 7. Un 2000 che fa ballare i ragazzi della Gen Z, riadattando un brano del 2001, che hanno amato i loro genitori, è da appaluso. Soprattutto perchè, anche lui, nello scegliere di rielaborare "Me gustas tu" è stato ispirato dai gusti musicali del padre che quel disco lo ha molto amato. Diciamo che Lazza non è nuovo a questo tipo di operazioni e "saccheggiando" i repertorio di cantautori di altre generazioni (per esempio "le cose che abbiamo in comune" di Daniele Silvestri), riesce a ridare freschezza a quei brani e a trovare originali link intergenerazionali, ed è una formula che ci piace molto, e molto piace anche al pubblico.

Serena Brancale, voto: 7. Serena Brancale è uno dei personaggi musicali dell’anno, questa sera la ascoltiamo nella super hit Anema e Core, ma la ascoltiamo dire anche una cosa importante ovvero, dice che non vede l’ora di andare a casa per tornare a casa. Con questa frase sottolinea che, per arrivare a certi livelli non basta volerlo ma bisogna anche tanto impegnarsi e studiare. Un messaggio di concretezza per i più giovani che la seguono.

Benji e Fede drama kings, voto: 5. Nicolò De Divitiis sottolinea che tutto il pubblico in piazza è felice di rivedere, dopo tempo, insieme Benji e Fede, i quali, rispondendo alla domanda di un ragazzo del pubblico, la buttano subito sul pesante dicendo che ritrovarsi e ritornare a suonare insieme "non è stato per niente facile", lasciando intuire chissà quali travagli dietro la reunion. Questa tendenza al dramma che rende tutto difficile, ormai dilagante anche dov’è insospettabile, proprio non la comprendiamo, soprattutto in contesti così festosi e leggeri come quello di una kermesse musicale estiva.

