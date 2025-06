Fonte: Mediaset Infinity, Mediaset Infinity 1 /5 Jasmin a rischio squalifica Nel corso dell'ultima puntata del daytime, un episodio ha fatto molto discutere: parliamo del litigio tra Jamsine e Chiara, culminato un una grave offesa da parte della prima verso la seconda, quando ha esclamato. “Sei qua per visibilità come hai fatto tutte le altre cose per visibilità…” Una frase assurda, visto che la ragazza è purtroppo finita al centro dell’attenzione nei mesi scorsi perché vittima di violenza da parte del suo ex. La famiglia della giovane ha subito reagito a quanto successo, così gli amici e l'organizzazione contro la violenza delle donne per cui lei lavora, chiedendo a gran voce una squalifica per Jasmin: “A nome della famiglia, degli amici di Chiara Balistreri e dell’organizzazione di cui fa attivamente parte, siamo indignati dalle parole di Jasmin rivolte a Chiara”.

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 Una tempesta si abbatte sulla playa I naufraghi sono stati messi a dura prova a causa di una tremenda tempesta abbattutasi sulla Playa. Alcuni di loro, vedendo il meteo peggiorare progressivamente, hanno deciso di intervenire per cercare di rafforzare la loro tenda. Tra questi Mirko Frezza, che non vedendo tutti impegnarsi per fortificare il loro rifugio si è lamentato: “Ho capito ragazzi, però potute pure alzare un attimo il cu** e venire qua”. A quel punto Adinolfi ha provato a tagliar corto: “Adesso finisce Mirko, non ti preoccupare: altri venti minuti e finisce tutto, è tutto calmo il mare. Non sento neppure più i tuoni, non sento proprio più un ca**o”.

Fonte: Mediaset Infinity 3 /5 Chiara minacciata sui social In seguito a quanto successo sull'Isola tra Chiara e Jasmin, si sono notati sui social movimenti molto inquietanti, con la comparsa di insulti e minacce social, sotto il post di Scarpetta Rossa (associazione contro la violenza sulle donne), in cui Chiara Balistreri invita a donare il 5x1000 all'associazione anti-violenza. Tra questi si leggono messaggi molto forti come: "Ti ta***o la gola e gioco a calcio con la tua testa", "Appena ti becco sei finita", "Auguro un tumore a te e alla tua famiglia", e altre frasi riprovevoli.

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 Le rivelazioni piccanti di Giarrusso Parlando con altri naufraghi, l'ex politico si è aperto sulla sua vita sentimentale, nonché su alcune sue scappatelle, rivelando: "Le poche volte che ho tradito la mia fidanzata è successo che la lasciavo e poi mi mettevo con quella con cui l'avevo tradita. A 33 anni ho lasciato la mia convivente e ho scelto di vivere da single. Per 10 anni ho avuto centinaia e centinaia di avventure, ho vissuto il contrario di prima. 10 anni sono 520 settimane, fate il conto. Anche una ogni due settimane, è successo".