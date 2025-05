Fonte: Mediaset Infinity 1 /5 La moglie di Rocco Siffredi contro l'eliminazione del figlio La madre di Lorenzo Tano non deve aver preso affatto bene l'eliminazione del figlio dal reality, tanto da ricondividere il pensiero di una spettatrice, ripostando sul suo account una story dellla suddetta che recita: “Se al giorno d’oggi sei bello, educato, una bella persona dentro e fuori, più che onesta, che succede? Vieni scansato da tutti. In questo caso eliminato. Che schifo di programma, ma non solo il mondo. Solo perché sei il figlio di Rocco Siffredi vieni eliminato??? Ma dai, l’educazione non viene mai premiata: l’unico che non ha mai dato problemi. Che amarezza: troppo sprecato per il mondo della tv”. Quindi non sarebbe solo legato alle preferenze espresse dagli autori, ma anche dal fatto che gli autori abbiano deciso di non trattenere Lorenzo, come spesso accade, spostandolo su un'altra isola in attesa di un ripescaggio, ma di eliminarlo definitivamente.

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 Ibiza Altea svela i retroscena dietro l'accendino sull'Isola Come sappiamo, il gruppo dei giovani ha deciso di contravvenire alle regole utilizzando un accendino per l'accensione di un fuoco: strumento vietato per regolamento. Tutti si sono giustificati dicendo di averlo trovato in spiaggia, ma Ibiza Altea, concorrente a cui non è stato consentito di partecipare per sovrapposizioni con altri reality, ha dato una versione diversa sull'accendino: “Io, che dovevo entrare all’Isola, vi dico che tutti noi avevamo in mente di portarci un accendino dentro le parti intime, però sappiamo che se si bagna ci mette un giorno per rifarlo funzionare. Io non voglio dirlo, ma secondo me è possibile davvero che questo accendino sia caduto da qualche parte (da qualche tasca di qualche cameraman, ndr), perché tutte le prove i naufraghi le hanno fatte nel mare e si sarebbe bagnato. E il fuoco lo hanno fatto la stessa sera”. Insomma, lei conferma che potrebbero essere stati portati oggetti non autorizzati, ma dubita che l'accendino in questione provenga da un naufrago.

Fonte: Mediaset Infinity 3 /5 Il serpente che allarma tutti Nel corso della prima puntata de L’Isola dei Famosi, Mirko Frezza, Chiara Balistreri, Camila Giorgi e Loredana Cannata sono stati costretti ad abbandonare Playa Uva per trasferirsi su Montecristo, un’Isola priva di comfort e colma di difficoltà. Ebbene, sembra che tra queste ci sia anche un serpente, il primo avvistato in questa edizione, e che ha portato scompiglio e spavento tra i vari concorrenti, che se ne sono subito allontanati.

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 La confessione di Nicolas Vaporidis sull'Isola Durante un’intervista per il podcast No Lies, l'attore ha rivelato un dettaglio inedito sulla sua passata ed iconica partecipazione all'Isola dei Famosi, che lo ha reso anche vincitore, confermando che non sarebbe successo senza l'aiuto del compagno di avventura nonché poi anche suo amico, Edoardo Tavassi: “Mi ha salvato Edoardo Tavassi che è una persona che porterò penso sempre nei ricordi come una specie di salvatore, di uno che è arrivato così e… se non fosse stato per lui sarebbe stata un’esperienza ancora più pesante. Ma tutto questo è legato alla mia timidezza, non all’esperienza in sé che invece devo dire che ha il suo fascino”.