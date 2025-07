Concerti in Tv, quali sono i migliori in questa estate 2025: Ilary Blasi spacca Dai Tim Summer Hits a Battiti Live, ma anche Torino is Fantastic e tanti altri: le hit estive spopolano in Tv. Ma quali sono gli eventi più belli?

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

TIM Summer Hits su Rai 1, Battiti Live su Canale 5, ma anche Radio Italia Live (Milano e Palermo, in onda su Sky Uno e TV8), RDS Summer Festival, Kiss Kiss Way, Torino is Fantastic (con Gerry Scotti e Noemi) e 105 Summer Festival. Un mix di location iconiche, pubblici giovanissimi e grandi hit per i concerti di questa estate che spopolano in Tv.

Ma tra tutti questi show, quali brillano davvero e quali restano sotto tono? E quali sono i conduttori e le conduttrici che lasciano il segno? Noi abbiamo la nostra vincitrice e chissà se anche per Voi è la stessa. Scopritelo nel Video!

