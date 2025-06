Tim Summer Hits, l'estate di Rai 1 avanza con Conti e Andrea Delogu: cantanti e scaletta di stasera Stasera (20 giugno) Rai 1 va in onda la seconda puntata dello show musicale di Rai 1: ecco anticipazioni, chi canta e la scaletta uffiicale della serata.

La musica dell’estate torna su Rai 1 con il secondo appuntamento dei Tim Summer Hits. Questa sera, venerdì 20 giugno 2025, la kermesse si riprende la prima serata in compagnia di Carlo Conti, Andrea Delogu e i 22 artisti che si alterneranno sul palco di Piazza del Popolo a Roma. Le 4 puntate previste, oggi in onda la seconda, sono state registrate durante i concerti live che si sono tenuti nella splendida cornice capitolina, dove i cantanti si sono esibiti dal 7 al 10 giugno scorsi. Per 4 venerdì, quindi, il pubblico da casa potrà vivere le emozioni della manifestazione e sbirciare nel backstage grazie a Rai Radio2 e a Carolina Di Domenico. L’edizione 2025 dello show musicale di Rai 1 la scorsa settimana ha debuttato con un ottimo 18% di share. Vediamo insieme tutte le anticipazioni e la scaletta di questo secondo appuntamento dei Tim Summer Hits 2025.

Tim Sumer Hits 2025, anticipazioni e scaletta seconda serata (20 giugno)

Questa sera, dalle 21.30 su Rai 1, va in onda la seconda puntata dei Tim Summer Hits 2025. La serata, live lo scorso 8 giugno da Piazza del Popolo a Roma, è stata registrata e ora anche il pubblico da casa potrà rivivere le emozioni e il ritmo dell’estate italiana insieme a Carlo Conti e Andrea Delogu e, ovviamente, dei 22 cantanti che si esibiranno con le loro ultime hit dal vivo: Alessandra Amoroso, Alfa, Annalisa, Bigmama, Bnkr44, Coez, Coma_Cose, Ermal Meta, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Gaia, Noemi, Orietta Berti, Fabio Rovazzi e Fuckyourclique, Rose Villain, Sayf, Serena Brancale, Settembre, Shablo, Joshua e Tormento, Tananai, The Kolors, Tropico.

Tim Summer Hits 2025, gli artisti in scaletta del 20 giugno

Alessandra Amoroso Alfa, Annalisa Bigmama Bnkr44 Coez Coma_Cose Ermal Meta Francesco Gabbani Francesco Renga Gaia Noemi Orietta Berti Fabio Rovazzi e Fuckyourclique Rose Villain Sayf Serena Brancale Settembre Shablo Joshua e Tormento Tananai The Kolors Tropico

Tim Summer Hits, il concerto è in diretta o registrato?

TIM Summer Hits 2025 non viene trasmesso in diretta su Rai 1. La seconda puntata dello show musicale condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu è stata registrata domenica 8 giugno per poi essere messa in onda, in prima serata, stasera a partire dalle ore 21.30. Inoltre la kermesse sarà visibile anche in streaming sull’app e il sito di RaiPlay.

