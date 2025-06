Tim Summer Hits, festa di inizio estate su Rai 1 con Conti e Andrea Delogu: chi canta, ospiti, scaletta Stasera, venerdì 13 giugno, su Rai 1 tornano le hits dell'estate portate sul palco da 25 artisti di successo: tutte le anticipazioni.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Andrea Delogu e Carlo Conti stanno per tornare su Rai 1 con i Tim Summer Hits. Da questa sera, venerdì 13 giugno 2025, la kermesse musicale, dove a farla da padrone sono i tormentoni estivi, riparte con un parterre super ricco. Con un totale di oltre 80 artisti, 25 (3 duetti) solo nella prima serata, l’evento sarà sul serio un punto di riferimento per tutti coloro che nei prossimi mesi si divertiranno sulle note dei brani presentati sul palco. Le 4 puntate, sono state registrate durante i concerti live che si sono tenuti nella splendida cornice di Piazza del Popolo a Roma, dove i cantanti si sono esibiti dal 7 al 10 giugno. Per 4 venerdì, quindi, il pubblico da casa potrà vivere le emozioni della kermesse e sbirciare nel backstage grazie a Rai Radio2 e a Carolina Di Domenico. Vediamo insieme tutte le anticipazioni e la scaletta di questa prima puntata dei Tim Summer Hits 2025.

Tim Sumer Hits 2025, anticipazioni e scaletta prima serata (13 giugno)

Questa sera, dalle 21.30 su Rai 1, va in onda la prima puntata dei Tim Summer Hits 2025. La serata, live lo scorso sabato da Piazza del Popolo a Roma, è stata registrata e ora anche il pubblico da casa potrà scatenarsi al ritmo delle canzoni della kermesse, diventata ormai un must dell’estate italiana. Ancora al timone del programma Carlo Conti e Andrea Delogu, con l’appoggio nel dietro le quinte di Carolina Di Domenico. 25 i cantanti che si esibiranno in questo primo appuntamento: Aiello, Alex Wyse, Antonia, Baby K, Benji & Fede, Boomdabash e Loredana Bertè, Ghali, Lorella Cuccarini, Michele Bravi e Mida, Nek, Petit, Planet Funk, Raf, Riki, Rkomi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Sangiovanni, Tredici Pietro, Trigno e Vale Lp e Lil Jolie.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tim Summer Hits 2025, gli artisti in scaletta del 13 giugno

Aiello

Alex Wyse

Antonia

Baby K

Benji & Fede

Boomdabash e Loredana Bertè

Ghali

Lorella Cuccarini

Michele Bravi e Mida

Nek

Petit

Planet Funk

Raf

Riki

Rkomi

Rocco Hunt

Sal Da Vinci

Sangiovanni

Tredici Pietro

Trigno

Vale Lp e Lil Jolie

Tim Summer Hits, il concerto è in diretta o registrato?

TIM Summer Hits 2025 non viene trasmesso in diretta su Rai 1. La prima puntata dello show musicale condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu è stata registrata sabato 7 giugno per poi essere messa in onda, in prima serata, stasera 13 giugno 2025 a partire dalle ore 21.30.

Potrebbe interessarti anche