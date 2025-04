Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, l’intervista in coppia dopo il GF finisce male: “Lite durissima” Dall'amicizia nata a Non è la Rai alla tensione post Grande Fratello, le due ex gieffine accendono il gossip con una lite durante un'intervista: cosa è successo

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Sembrava una semplice chiacchierata tra amiche, un momento nostalgico per ricordare i bei tempi di Non è la Rai e raccontarsi dopo l’esperienza condivisa al Grande Fratello. E invece, l’incontro tra Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi si è trasformato in una vera e propria miccia pronta a esplodere. L’occasione era la prima puntata di L’Angolo di Malala, il nuovo format social ideato da Pamela stessa e ambientato in un bar romano. L’ospite d’onore? Proprio Ilaria, che fin dall’inizio ha provato a mantenere un tono leggero e amichevole: "Dopo un po’ di tempo che non ci vediamo, sto bene" ha detto con un sorriso. Ma bastano poche domande, e il clima cambia radicalmente.

Pamela Petrarolo intervista Ilaria Galassi: gli attriti post GF

I problemi nascono quando Pamela, da vera padrona di casa, mostra a Ilaria alcune clip in cui l’ex gieffina commenta la vittoria di Jessica Morlacchi con dichiarazioni in apparente contraddizione. "Sono proprio felice che ha vinto Jessica" diceva in un’occasione. Ma in un’altra registrazione, il tono era tutt’altro: "Io non ci posso credere che debba vincere Jessica, secondo me si è studiata a tavolino varie situazioni". Un’accusa di incoerenza implicita, che Ilaria ha provato a respingere con fermezza: "Quello che ho detto lo penso davvero, non sono incoerente per niente. Un tempo avrei voluto che vincesse Shaila, ma tra Helena e Jessica preferivo Jessica". Un chiarimento che però non basta a smorzare la tensione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il botta e risposta sul Grande Fratello tra Pamela e Ilaria

Il momento di frizione più acceso arriva quando Pamela incalza: "Cosa ci dici di questo legame così profondo con Zeudi?". Ilaria non ci sta e contrattacca: "E come mai tu hai avuto questa amicizia così profonda con Helena?". A quel punto, il tono si fa più duro e Pamela taglia corto con una frase netta: "Le domande le faccio io e tu non mi hai risposto". Una replica che gela l’atmosfera e lascia intravedere la frattura tra le due. Secondo quanto si legge in sovrimpressione nel video, la discussione che ne è seguita è stata tutt’altro che leggera, tanto da costringere le due a interrompere momentaneamente l’intervista. Pur avendo scelto di non rendere pubblica quella parte del confronto, il malumore è palpabile anche nei minuti successivi. Tuttavia, le due cercano di riprendere il dialogo e Pamela prova a riportare l’attenzione su argomenti meno tesi: "Tu e la madre di Zeudi siete ancora amiche?". Ilaria risponde con calma: "Sì, ci siamo conosciute tramite Instagram, poi ci siamo viste a Napoli". Ma quando Pamela osserva che molte persone hanno criticato la sua visita a casa della madre di Zeudi, la Galassi liquida il tutto con un laconico: "Sono stata da Dio".

Se c’era una cosa che il pubblico sperava di vedere, era la complicità tra due icone di Non è la Rai, oggi cresciute e tornate alla ribalta grazie al Grande Fratello. Invece, questo confronto ha mostrato che sotto la superficie di sorrisi e ricordi, ci sono ancora molte questioni irrisolte.

Potrebbe interessarti anche