Ilaria Galassi, chi è il compagno Daniele Brunone. L'ex Taricone, i figli e quella strana domanda sulle 'corna' al Gf

Ilaria Galassi, tra le protagoniste di quest’ultima edizione del Grande Fratello, sarà ospite di Verissimo oggi pomeriggio. La showgirl è nota per aver partecipato al programma "Non è la Rai", ma anche per aver ricoperto il ruolo velina a Striscia La Notizia. All’inizio degli anni Duemila ha avuto un flirt con l’ex gieffino Pietro Taricone (poi scomparso tragicamente), ed è diventata madre per la prima volta nel 2004. Il secondo figlio è nato invece nel 2015, dalla relazione con l’attuale compagno Daniele Brunone. Insieme, Daniele e Ilaria hanno gestito per anni un salone di hair styling a Roma, nel quartiere Parioli. Ecco qui sotto tutti i dettagli e le curiosità.

Ilaria Galassi, l’amore con Taricone e il compagno Daniele

Ilaria Galassi è stata protagonista di recente al Grande Fratello, come membro del trio "Non è la Rai", insieme a Eleonora Cedere e Pamela Petrarolo. La Galassi ha infatti debuttato in televisione nell’omonimo programma degli anni Novanta, per proseguire poi la sua carriera televisiva come velina di Striscia La Notizia. Nei primi anni 2000, Ilaria è finita al centro dei gossip per una relazione con l’ex concorrente del Gf Pietro Taricone, scomparso tragicamente nel 2010. In seguito ha avuto una storia con un uomo misterioso, che le ha dato nel 2004 il suo primo figlio, Riccardo.

Da tempo Ilaria Galassi è legata al compagno Daniele Brunone, noto hair stylist di Roma. I due hanno avuto un figlio nel 2015, Riccardo, e insieme hanno aperto un salone a Roma nel quartiere Parioli. Tuttavia, a causa della pandemia da Covid, Ilaria e Daniele sono stati costretti a chiudere l’attività. Sembra però che il compagno abbia oggi un nuovo salone nei pressi di Fiumicino. La Galassi è molto riservata, a proposito del suo privato, ma nelle poche interviste concesse ha sempre ribadito di aver messo i suoi figli al primo posto. Parlando a Fanpage del fatto che fosse stata rifiutata da l’Isola dei Famosi, l’ex velina ha dichiarato: "Mi sono un po’ arrabbiata e ho detto che se devo vendermi lo faccio per i miei figli, se non hanno da mangiare o un tetto sulla testa. Per fare l’Isola dei Famosi, mi sembra davvero una cosa brutta".

La strana domanda sulle ‘corna’ al Grande Fratello

Nella Casa del Grande Fratello la Galassi ha fatto discutere, a fine dicembre 2024, per uno strano siparietto con il figlio Riccardo. I due si erano incontrati nel cortiletto per volere della produzione, e all’inizio lo scambio era stato normalissimo. "Amore, quanto sei bello. Cosa mi racconti?", aveva esordito Ilaria, chiedendo poi al figlio come stessero andando le cose a scuola. Ben presto, però, la concorrente ha virato sul altri temi. "Papà è bravo?", ha chiesto al figlio un po’ a bruciapelo, "c’ha un’altra tuo padre?". E nonostante il ‘no’ del piccolo Riccardo, Ilaria Galassi ha insisito: "Ma sei sicuro? Hai visto queste per caso (facendo il gesto delle corna, ndr)? Nessuna amichetta?". Il bambino si è tolto dall’imbarazzo abbracciando la madre. Ma intanto online sono piovute un sacco di polemiche, dato che in molti hanno giudicato il comportamento della Galassi decisamente fuori luogo.

