Il Paradiso delle Signore, retroscena clamoroso sul cast: ecco chi potrebbe arrivare da Don Matteo Pare che un noto attore della fiction con Terence Hill sia pronto a sbarcare nella prossima stagione dello show. Ecco di chi si tratta (e quale ruolo potrebbe avere).

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Un nuovo attore, conosciutissimo e amatissimo, potrebbe unirsi a Il Paradiso delle Signore nella prossima stagione. Sembra infatti che il Capitano Tommasi di Don Matteo sia pronto a tornare sul piccolo schermo, con un ruolo tutto da scoprire e per la gioia degli appassionati di entrambe le fiction Rai. E nel frattempo, fervono i preparativi per l’inizio delle riprese della decima stagione del Paradiso. Scopriamo qui sotto tutti i dettagli e le ultime novità sul cast.

Il Paradiso delle Signore, l’indiscrezione clamorosa sul cast

Dovrebbe sbarcare a Il Paradiso delle Signore, l’attore Simone Montedoro, che in Don Matteo ha dato il volto al celebre Capitano Giulio Tommasi. Una notizia-bomba, questa, che ha già messo in fibrillazione migliaia di fan della soap di Rai 1. Al momento parliamo di semplici rumor, è bene specificarlo. Ma le possibilità per Montedoro sembrano buone. Anche se non è chiaro quale ruolo andrebbe a ricoprire l’attore nella decima stagione de Il Paradiso.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Intanto sappiamo che nelle nuove puntate non ci sarà di Vittorio Conti, trasferitosi a New York con Matilde. E mancheranno anche Rosa Camilli e Giulia Furlan, con ogni probabilità. Quanto ai temi della stagione, al centro dovrebbe esserci la maternità, il tema del cambiamento e quello delle scelte personali difficili e profonde. E con l’’ingresso, possibile, di Simone Montedoro, Il Paradiso delle Signore promette anche nuovi intrecci. Storie inedite e chissà, anche qualche ‘situazione amorosa’ tutta da scoprire.

Le prime anticipazioni su Il Paradiso delle Signore 10

Non siamo ancora certi di quello che avverrà nella decima stagione de Il Paradiso delle Signore. Ma alcune indiscrezioni (da prendere con le pinze) sono già trapelate nelle ultime settimane. A quanto pare, Elvira e Salvo dovranno affrontare le difficoltà del loro nuovo ruolo di genitori. Odile e Umberto Guarnieri, invece, dovranno scendere a patti con la rivelazione del loro legame di sangue.

Mentre Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) potrebbe presto sposarsi. E Matteo Portelli sarà al centro di un nuovo intrigo a sfondo sentimentale con Odile. Infine, pare che Rita Marengo sarà protagonista, nella stagione in arrivo, di alcuni segreti clamorosi che rischieranno di scuotere fino alle fondamenta gli equilibri del Paradiso.

Quando verrà girato Il Paradiso delle Signore 10

Le riprese de Il Paradiso delle Signore 10 inizieranno il 26 maggio prossimo. Mentre la nuova stagione, come al solito, dovrebbe andare in onda su Rai 1 a partire da settembre 2025. L’orario resterà lo stesso: nel pomeriggio, dal lunedì al venerdì, con la possibilità di recuperare le puntate on demand sulla piattaforma di RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche