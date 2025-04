Il Paradiso delle Signore, doppio stop e colpo di scena: Marta svela il suo terribile segreto a Enrico Svolte impreviste e nuovi intrighi d’amore nella soap opera del pomeriggio di Rai1: ecco tutte le anticipazioni e i dettagli sulle puntate in onda dal 21 al 25 aprile 2025.

Anche nella settimana successiva a Pasqua, da lunedì 21 a venerdì 25 aprile 2025, Il Paradiso delle Signore è pronto a tornare per fare compagnia agli affezionati telespettatori di Rai 1. Con nuovi intrighi, segreti sconvolgenti e una rivelazione (inattesa) di Marta Guarnieri a Enrico. Mentre Mimmo cercherà di fare i conti con il padre e con le proprie bugie, finendo per scontentare la povera Agata. Ecco che cosa accadrà in dettaglio e tutte le anticipazioni della settimana.

Il Paradiso delle Signore, cosa succede lunedì 21 aprile 2025

La nona stagione de Il Paradiso delle Signore non andrà in onda lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta, a causa di una pausa nel palinsesto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, martedì 22 aprile 2025

Si riparte quindi dal martedì, con il primo episodio settimanale de Il Paradiso delle Signore. Con il progredire della gravidanza, Elvira si sente sempre più affaticata e Salvo, preoccupato per lei e per il bambino, vorrebbe che si concedesse più riposo. Carmelo intanto sorprende Mimmo recandosi al Commissariato, ma grazie alla complicità di un collega, la verità sulla sospensione temporanea del figlio resta nascosta.

Nel frattempo, Botteri non riesce a incontrare Delia a Pasquetta a causa di un imprevisto e comincia a riflettere sul loro rapporto, dubitando che possa funzionare. Marta, invece, trova il coraggio di rivelare a Enrico la sua impossibilità di avere figli. Mentre al Paradiso si scatena un’ondata di sospetti, quando le Veneri scoprono che Rita, ex collega, non è mai stata assunta da Alitalia come aveva detto.

Mercoledì 23 aprile 2025

In questa nuova puntata, la scoperta della menzogna di Rita allarma Irene, che ne parla subito con Roberto e Marcello. Poco dopo, Cipriani incontra per caso Lucia Giorgi, capocommessa della Galleria Milano Moda, le cui rivelazioni gettano ulteriori dubbi sulla vicenda. Intanto, Concetta spinge Botteri a fare un passo avanti con Delia, mentre Matteo chiede a Odile chiarimenti sul suo rapporto con Guido, ma lei appare confusa. Il padre di Mimmo, infine, sta per lasciare Milano senza sapere la verità sul figlio, ma Mimmo, incapace di mentirgli ancora, gli confessa tutto, scatenando la sua reazione furiosa.

Giovedì 24 aprile 2025

Nell’ultima puntata di questa settimana ‘corta’, dopo aver rivelato al padre la verità sulla sua sospensione, Mimmo deve comunicare una brutta notizia ad Agata: Carmelo vuole che chieda il trasferimento in Sicilia al più presto. Agata è contrariata, essendo ormai legata a Mimmo e riluttante nel vederlo partire. Intanto, Odile ascolta una conversazione compromettente tra Giulia Furlan e Lucia Giorgi su Rita, mentre Marcello sospetta che l’ex Venere fosse in combutta con la concorrenza. E pianifica quindi di scoprire se sia stata lei a consegnare a Galleria Milano Moda il bozzetto di Botteri.

Su richiesta di Tancredi, infine, Adelaide accetta un’intervista con Rosa, ma la situazione si fa imbarazzante quando la contessa parla del suo amore per Marcello, per cui Rosa prova ancora dei sentimenti. Enrico riceve poi una notizia terribile: i criminali che lo cercano hanno scoperto dove abita Marta.

Venerdì 25 aprile 2025

Il Paradiso delle Signore non andrà in onda venerdì 25 aprile, giorno della Festa della Liberazione

Quando e dove vedere Il Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore andrà in onda, solo per questa settimana, dal martedì al giovedì alle ore 16.00 circa su Rai 1. Gli episodi della soap saranno visibili, come sempre, anche sulla piattaforma di RaiPlay. Sia in diretta che a seguire, in modalità on demand.

