È tornato Fiorello, in Rai, alla guida del nuovissimo Radio2 Radio Show – La pennicanza, in onda dalle 13.45 alle 14.30. Una programma sulla falsariga del precedente, arricchito dalle imitazioni di Fabrizio Biggio e da ‘incursioni’ video che stanno già facendo discutere. Fiorello ha infatti attaccato – con ironia, ovviamente – il palinsesto zeppo di repliche dell’estate Rai. Per poi passare a una telefonata a sorpresa fatta alla conduttrice Silvia Toffanin. Alla quale lo showman ha chiesto di intercedere, presso Pier Silvio, per un particolare favore televisivo. Scopriamo tutti i dettagli qui sotto.

Fiorello, la bordata sui palinsesti estivi in Rai

Solito Fiorello, programma leggermente diverso. Oggi è andata in onda la prima puntata del suo Radio2 Radio Show – La pennicanza, che tra incursioni video e sketch affidati a Biggio ha raccolto un’ondata di consensi. E per non farsi mancare nulla, lo showman è subito entrato a piè pari con una bella critica indirizzata ai vertici Rai.

Nel corso di uno spezzone, infatti, Fiorello si è messo a leggere divertito il palinsesto delle repliche che andranno in onda in Rai quest’estate. "Sto per leggervi il palinsesto di quello che vedrete quest’estate", ha sentenziato il presentatore con un sorrisetto. "Lolita Lobosco 3, già vista e rivista. Imma Tataranni 3, replica. Don Matteo 13, replica…cioè 13, Don Matteo c’ha 109 anni già…Un professore 2, replica. Poi, Makari 3, Blanca 2, l’Allieva, Cuori, Una pallottola nel cuore…si meriterebbe chi fa sti palinsesti…no scusate…ragazzi questo non è un palinsesto. Questo è accanimento terapeutico! Dobbiamo dirlo!".

La telefonata imprevista di Fiorello a Silvia Toffanin

Come accadeva anche in passato, Fiorello si è poi concesso un fuoriprogramma esilarante. Parlando dello show de Il Volo, andato in onda su Canale 5, il conduttore ha citato l’esibizione di Eros Ramazzotti. E soprattutto il fatto che l’ex di Michelle Hunziker lo abbia nominato salendo sul palco. Ed è qui che è partita la gag. Perché Fiorello ha subito attinto alla sua infinita rubrica di numeri vip, chiamando poi a sorpresa la collega Silvia Toffanin.

"Ieri io guardavo Canale 5", ha iniziato Fiorello, cogliendo in contropiede la conduttrice, "e a un certo punto Eros Ramazzotti mi ha citato. Io volevo mostrare il video, ma noi siamo in Rai e magari qualcuno può fare causa. Volevo sapere se tu potessi mettere una buona parola con Pier Silvio Berlusconi".

La Toffanin, dopo un attimo di choc, è stata al gioco: "Ora lui (Pier Silvio, ndr) è in riunione, ma tu mandalo in onda e io lo chiamo intanto". Immediata la replica di Fiorello: "Prima di far partire questa telefonata dicevamo che stavi sicuramente svuotando la lavastoviglie". E infatti Silvia ha risposto: "Ho appena finito di lavare i piatti in effetti". E di nuovo Fiorello: "Molti pensano che noi di questo mestiere certe cose non le facciamo". "Invece facciamo tutto", ha concluso la Toffanin prima di mettere giù il telefono. Insomma un siparietto in pieno stile Fiorello.

