Barbara D’Urso ‘prenota’ Rai1, il retroscena clamoroso (c’entra anche Salvini). Cosa sappiamo La conduttrice sarebbe vicina a uno show tutto suo, nel pomeriggio della rete ammiraglia. E pare che a 'spingere' per lei sia stato un noto ministro di Governo. Ecco i dettagli.

Se ne parlava solo poche settimane fa, di un possibile approdo di Barbara D’Urso nel pomeriggio Rai. E adesso, secondo indiscrezioni diffuse da Salvatore Merlo sulle pagine de Il Foglio, l’impossibile sembra sul punto di avverarsi. Pare infatti che la D’Urso sia fortemente voluta da un noto ministro, per la conduzione di uno show che andrebbe in onda addirittura su Rai 1. Ecco qui sotto tutti i dettagli e gli ultimi rumors.

Barbara D’Urso, l’indiscrezione sul nuovo show nel pomeriggio di Rai 1

Già Giovanna Vitale, scrivendo per Repubblica, aveva accennato settimane fa a "un piano per non fare uno sgarbo a Pier Silvio", che avrebbe previsto per Barbara D’Urso uno slot ""soft, magari con un programma pomeridiano infrasettimanale". E adesso, secondo le ultime voci diffuse da Salvatore Merlo su Il Foglio, emergono altri dettagli decisivi.

Tutto ruoterebbe attorno alla volontà del ministro Salvini, che stando a Merlo "nel tempo libero fa anche il direttore dei palinsesti". Il sogno del rappresentate di Governo sarebbe "dopo la missione Giletti in Rai…riportare in tv anche Barbara d’Urso". Non su un canale qualunque, ovviamente. Ma sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini, "da gennaio, ogni venerdì pomeriggio". Insomma, un regalo servito su un bel piatto d’argento per la D’Urso, che si ritroverebbe così regina del pomeriggio di Rai 1 insieme a Caterina Balivo.

L’ombra della Balivo e i dubbi sullo stile del programma

Si ipotizza infatti che a Barbara verrà donato uno show da piazzare dopo La Volta Buona, e appena prima del blocco delle soap opera. Quanto alle caratteristiche della trasmissione, Merlo fornisce dettagli anche su questo punto. Si tratterebbe di un programma di ‘emotainment’, o "così ci dicono almeno dei dirigenti Rai, emotainment, che non è una malattia tropicale, ci assicurano, ma è un minestrone di lacrime, chiacchiere e sorrisi al wattaggio di un faro. Roba, giurano, che farà sembrare Domenica In un trattato di fisica quantistica o un programma di Umberto Eco con Martin Heidegger in studio".

Resta solo da vedere se tutte le stelle si allineeranno davvero. Per ora abbiamo voci, più o meno solide. E supponiamo che davvero in Rai si stia discutendo alacremente di uno slot da dedicare a Barbara D’Urso. Che in un modo o nell’altro, potrebbe prendersi la sua silenziosa rivincita sugli ex datori di lavoro in Mediaset. Quanto alla indiretta competitor (in casa) Caterina Balivo, possiamo solo immaginare cosa stia pensando al momento. Perché lo show della D’Urso, stile pseudo-trash a parte, rischia seriamente di sovrapporsi al suo rotocalco pomeridiano. Sarà sul serio questa la scelta giusta?

