Il Paradiso delle Signore, il messaggio d’addio della contessa Adelaide fa commuovere i fan: cosa ha detto La protagonista della fiction Rai ha condiviso un ricordo toccante sui social di Pietro Genuardi, l'attore scomparso poche settimane dopo una grave malattia.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Un messaggio toccante, e profondo, ha concluso la nona stagione de Il Paradiso delle Signore. A condividerlo è stata Vanessa Gravina, che nella fiction interpreta Adelaide, e ha deciso di salutare i telespettatori con una sorpresa. Tramite i suoi canali social, la Gravina ha infatti condiviso un post tenerissimo, ringraziando tutti per l’affetto ricevuto. Ma la sua è stata soprattutto un’occasione per dedicare la fine dello show all’amico (e collega) Pietro Genuardi. Che è tragicamente scomparso poco tempo fa. Ed era stato presente in tutti i momenti salienti della serie Rai. Vediamo qui sotto i particolari.

Il Paradiso delle Signore, il messaggio d’addio di Vanessa Gravina a Pietro Genuardi

Con uno scatto intimo, che ritrae insieme Vanessa Gravina e il collega Pietro Genuardi, si è chiuso il sipario sulla nona stagione de Il Paradiso delle Signore. È stata proprio l’amatissima interprete di Adelaide a condividere con i fan la foto. Oltre a un messaggio toccante, che dà tutta la misura dell’affetto che univa i due attori. E che nonostante la recente scomparsa di Pietro continua a manifestarsi sotto nuove, bellissime e potentissime forme.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Questa grande, grandissima stagione si è conclusa", ha scritto Vanessa Gravina sui suoi canali social. "Voglio ringraziare tutti, ma soprattutto dedicare gli applausi raccolti in giro per l’Italia e nel mondo a questo amico e collega accanto a me, nell’ultima foto insieme". Ed ecco la foto, semplice e potente, di Vanessa accanto al collega Genuardi. "Il 26 maggio sarebbe stato il tuo compleanno", ha poi aggiunto l’attrice con una punta di evidente malinconia. "Noi torneremo a girare proprio quel giorno. E questa dedica è il mio regalo a Linda e a te, Pietro carissimo".

Come si è conclusa la nona stagione de Il Paradiso delle Signore

L’ultima puntata de Il Paradiso delle Signore, che ha sancito la fine della nona stagione, si è conclusa con una confessione clamorosa (ma attesissima). Il personaggio di Umberto, infatti, ha rivelato finalmente il suo amore ad Adelaide. Una dichiarazione che ha riempito di commozione la contessa, mentre Elvira ha partorito il suo primo figlio, con l’aiuto fondamentale di Concetta. Rosa intanto, delusa da Tancredi, ha scelto di lasciare Milano per fare ritorno a Bologna. E ogni personaggio della serie Rai, chi più e chi meno, ha dovuto fare i conti con la propria verità. Ora solo la decima stagione – le riprese partiranno a fine maggio – potrà dirci come evolveranno le vicende degli amatissimi personaggi de Il Paradiso delle Signore.

Potrebbe interessarti anche