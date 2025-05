Il Paradiso delle Signore, la Rai cambia idea: ritorno in onda anticipato (e spoiler choc su Adelaide) La decima stagione è attesa a settembre 2025, ma Rai 1 ha deciso di proporre in replica episodi della soap già a fine agosto. Ecco le prime anticipazioni

Mentre sono in corso le riprese de Il Paradiso Delle Signore 10, la nuova stagione dell’amatissima soap di Rai 1, arrivano già le prime anticipazioni su ciò che potremmo vedere nei nuovi episodi. Al centro dell’attenzione ci sono Adelaide di Sant’Erasmo e Umberto Guarnieri, il cui rapporto potrebbe subire un cambiamento inaspettato nelle prossime puntate, previste per settembre 2025, a seguito della scoperta sulla paternità del Commendatore. Di seguito, tutti i dettagli.

Il Paradiso Delle Signore 10, le prime anticipazioni su Umberto e Adelaide

Durante queste nove stagioni, Adelaide di Sant’Erasmo e Umberto Guarnieri hanno vissuto alti e bassi, ma sono sempre tornati a collaborare e a stare insieme a Villa Guarnieri, nonostante i cambiamenti nelle loro vite. Nella decima stagione de Il Paradiso delle Signore, Umberto e Adelaide dovranno decidere come rivelare a Odile che lui è suo padre biologico, una scoperta fatta di recente quando Adelaide era gravemente malata. Umberto ha già un legame speciale con Odile, tanto da averle offerto un lavoro e ascoltato i suoi consigli con attenzione. Mentre Umberto riflette su come affrontare questa delicata rivelazione, Adelaide si trova in crisi con Marcello Barbieri, sempre più confuso tra i sentimenti per Rosa Camilli e la sua relazione con la contessa. Rosa è tornata a Bologna, ma non è escluso che Marcello possa decidere di allontanarsi da lei per chiarire i suoi sentimenti, mettendo a rischio la sua storia con Adelaide.

Se la relazione tra Adelaide e Marcello dovesse finire, la contessa si ritroverebbe single proprio quando dovrà consolidare il rapporto con Umberto per preparare insieme la verità da raccontare a Odile, che potrebbe reagire male alla notizia di un padre nascosto a causa della madre. Questo evento li avvicinerà ulteriormente. Le anticipazioni della decima stagione lasciano aperte molte possibilità: se Marcello sceglierà Rosa o deciderà di confessare a Adelaide di amarla e volerla lasciare, la vicinanza tra Adelaide e Umberto si intensificherà. Nonostante tutto, Umberto ha sempre avuto sentimenti per Adelaide, tra gelosie e preoccupazioni per la sua salute. Potrebbe quindi nascere finalmente un lieto fine per loro, forse con un matrimonio romantico.

L’indiscrezione bomba sul cast de Il Paradiso Delle Signore

Simone Montedoro, noto per il ruolo del Capitano Tommasi in Don Matteo, potrebbe entrare nel cast della decima stagione de Il Paradiso delle Signore. Anche se si tratta solo di indiscrezioni, l’ipotesi ha già entusiasmato i fan. Non è ancora chiaro quale personaggio interpreterebbe. Nelle nuove puntate mancheranno Vittorio Conti, Rosa Camilli e Giulia Furlan. I temi centrali saranno maternità, cambiamento e scelte difficili. L’ingresso di Montedoro potrebbe portare nuovi intrecci e storie d’amore.

