Il Paradiso delle Signore, doppia ‘tegola’ per i fan: la nuova stagione senza Rosa e Marta. Perché Stando alle prime indiscrezioni, la nuova stagione della soap Rai sarà 'orfana' di due personaggi-chiave. Ma per la Guarnieri potrebbe aprirsi uno spiraglio. Ecco i dettagli.

Si avvicina la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, prevista su Rai 1 l’8 settembre 2025. Nel frattempo, però, mentre gli appassionati possono accontentarsi delle repliche delle ultime puntate, c’è chi mastica parecchio amaro. Perché a quanto pare, non sarà solo il personaggio di Rosa Camilli a mancare da settembre. Ma assisteremo (secondo le ultime indiscrezioni diffuse online) a un’assenza temporanea anche di Marta Guarnieri. Anche se il motivo di entrambe le scelte, come vedremo, è chiaramente giustificabile a livello di sviluppo della storia. Ecco di seguito tutti i dettagli e le novità.

Il paradiso delle Signore, l’addio di Rosa Camilli nella nuova stagione

La decima stagione de Il Paradiso delle Signore, in arrivo su Rai 1 dall’8 settembre 2025, sta già facendo discutere ancora prima del via. Le riprese sono attualmente in corso, e l’attesa cresce in maniera spasmodica per scoprire come si evolveranno le vicende dei protagonisti, ambientate negli iconici anni Sessanta. Tuttavia, tra le notizie che stanno circolando, spicca quella (tristissima) dell’assenza di Rosa Camilli, interpretata dalla brava Nicoletta Di Bisceglie.

Dopo aver affrontato una serie di delusioni sentimentali, con Marcello e Tancredi, Rosa infatti ha preso una decisione radicale: lasciare Milano per tornare a Bologna dalla madre. Questo ritorno alle origini rappresenta per lei un gesto di auto-cura, e di profonda riscoperta personale. Certo, la sua uscita di scena priverà la soap di una presenza femminile fondamentale, che ha saputo incarnare vulnerabilità e determinazione in un personaggio unico. Ma la storia del Paradiso andrà avanti in ogni caso, nonostante l’amaro in bocca e un senso di nostalgia che faticherà ad abbandonare i fan.

L’assenza (temporanea) di Marta Guarnieri

Oltre a Rosa, nella nuova stagione de Il Paradiso mancherà a quanto pare anche Marta Guarnieri. Ma nel caso di questo personaggio, interpretato da Gloria Radulescu, l’assenza dovrebbe essere circoscritta solo alle prime puntate della stagione. Il suo ritorno è comunque previsto più avanti, e porterà con sé nuovi sviluppi e crescenti tensioni narrative.

Inoltre, la scelta di tenere Marta lontana dalle prime puntate sembra obbedire a una strategia ben precisa. Perché gli autori sono intenzionati, si dice, a dare maggiore spazio ad altri personaggi, e in particolare a Enrico Brancaccio e alle sue vicende giudiziarie, rimaste in sospeso dalla stagione precedente. Si vocifera poi che Marta sarà coinvolta nelle trame legate al processo di Enrico, ma su questo punto non possiamo ancora fornire certezze.

Di sicuro la relazione tra Marta ed Enrico, ormai centrale nella soap, si arricchirà di ulteriori sfide, soprattutto adesso che Marta ha scelto di costruire una famiglia con lui e con la piccola Anita, lontano dall’influenza della famiglia Guarnieri. E insomma, la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore promette già faville. Vedremo nelle prossime settimane, poi, se usciranno altre anticipazioni o indiscrezioni a riguardo.

