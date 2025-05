Rai 1: da Don Matteo a Imma Tataranni, sarà un’estate in replica. Tutte le date (e il mistero Makari) Sul primo canale, già da metà maggio, scattano le repliche delle fiction più amate dagli appassionati. Che terranno compagnia agli spettatori fino ad agosto inoltrato.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Inizia con discreto anticipo, quest’anno, la stagione delle repliche estive su Rai 1. Da Lolita Lobosco 3 (già partita domenica 11 maggio), a Imma Tataranni, Don Matteo 13, Un professore e tante altre serie amatissime, che terranno compagnia ai telespettatori nel corso dei roventi mesi estivi che ci attendono. Ecco di seguito il calendario completo delle repliche su Rai 1 e tutti i dettagli da conoscere.

Rai 1, via alle repliche estive: da Lolita Lobosco 3 a Don Matteo 13

In attesa di una nuova, emozionantissima stagione tv, Rai 1 proporrà come al solito alcune repliche eccellenti delle serie più amate dagli appassionati. Per prima Lolita Lobosco 3, già in corso a partire da domenica 11 maggio, e poi il detective più conosciuto della televisione, Don Matteo 13, che andrà in replica dal 22 maggio (doveva iniziare prima, ma l’elezione di Papa Leone XIV ha fatto slittare il palinsesto di qualche settimana).

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il ‘mistero’ Makari 4 e il ritorno della terza stagione

In attesa del debutto della quarta stagione di Makari 4, che era stata annunciata per questa primavera – ma andrà in onda dopo l’estate – i fan della serie potranno consolarsi con la replica di Makari 3. A partire dall’8 giugno, infatti, tornerà la stagione già trasmessa un anno fa, ispirata sempre ai racconti di Gaetano Savatteri. Saverio Lamanna (Claudio Gioè) è ormai diventato investigatore, e la sua storia con Suleima (Ester Pantano) entra in crisi per colpa della distanza tra i due, ma anche delle diverse aspirazioni. E ancora una volta, i casi affrontati esploreranno la Sicilia più ancestrale e vera.

Imma Tataranni raddoppia, due stagioni in arrivo in estate

Dal 6 luglio, il sabato sera sarà territorio di Imma Tataranni-Sostituto procuratore 2. Torna Vanessa Scalera e torna l’ambientazione da sogno di Matera, che continuerà a fare compagnia agli spettatori anche il mese successivo. Il 3 agosto, infatti, seguiranno le repliche su Rai 1 di Imma Tataranni 3. Il modo perfetto per rimettersi in pari, nel caso non si abbia la fortuna di un po’ di relax sotto l’ombrellone.

Un professore 2 e Blanca, le repliche di agosto

Torna dal 7 agosto anche Un professore 2, con Alessandro Gassmann in prima serata, ancora una volta nei panni del prof Dante Balestra, assoluto protagonista di uno dei teen drama più amati degli ultimi anni in Rai. Dal 4 agosto, invece, le repliche di Blanca 2 saranno a disposizione degli spettatori che si sono persi questa piccola ‘chicca’ con protagonista Maria Chiara Giannetta, nei panni della consulente ipovedente della polizia di Genova. In questa stagione, saranno però le vicende sentimentali a complicarsi parecchio, quasi più di quelle giudiziarie.

Le fiction in replica nel pomeriggio di Rai 1

Infine, una menzione a parte va fatta per le fiction storiche del pomeriggio di Rai 1. Anche queste torneranno in replica in estate: dal 14 luglio ci sarà il medical drama L’allieva, con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale; mentre dal 7 agosto toccherà a Cuori, altra serie medical, ambientata nella Torino degli anni Sessanta. Per concludere, dal 27 agosto andrà in onda l’omaggio a Gigi Proietti con Una pallottola nel cuore (in due stagioni).

Potrebbe interessarti anche