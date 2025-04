Il Paradiso delle Signore, finale di stagione: Mimmo salva la vita a Enrico e per Odile c'è un nuovo amore Le anticipazioni del finale di stagione della soap di Rai 1 che andrà in pausa per l'estate: scopriamo cosa vedremo nelle puntate dal 28 aprile al 2 maggio.

Ultima settimana di programmazione de Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai 1 dice arrivederci al suo pubblico per la pausa estiva. Al posto delle vicende nel grande magazzino della Milano degli anni Sessanta andranno in onda le puntate di una nuova telenovela spagnola, Ritorno a Las Sabinas. Quest’ultima sarà trasmessa a partire da lunedì 5 maggio sempre dalle 16:00 alle 16:50. Scopriamo adesso cosa attende i telespettatori per questo finale di stagione ricco di colpi di scena.

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore (lunedì 28 aprile)

Guido ha una brillante idea: vuole promuovere il suo musicarello al Paradiso delle Signore e chiede a Roberto di organizzare una grande festa all’interno del magazzino. Mimmo non parte più per la Sicilia perché vuole stare vicino ad Agata, a cui comunica questa sua decisione con una vera e propria dichiarazione d’amore. Alcuni criminali cercano Enrico e mettono tutti in allarme.

Martedì 29 aprile

Marta porta con sé a una festa alla casa-famiglia Anita ma non è consapevole del fatto che così facendo la espone ai malintenzionati alla ricerca di Enrico. Marcello è partito per Torino e ha delle nuove informazioni che riguardano il lavoro. Infatti Rita lo ha informato del fatto che Tancredi l’ha ingaggiata per rubare le idee di Botteri e poi svelarle alla Galleria Moda Milano. Guido fa un’inaspettata dichiarazione d’amore a Odile.

Mercoledì 30 aprile

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore di mercoledì 30 aprile ci dicono che Odile incontra Marina Valli ignara che quest’ultima vuole scoprire di più sul suo rapporto con Matteo. Un uomo mai visto prima raggiunge il Paradiso e chiede di Marta. Marcello prova a baciare di nuovo Rosa ma non prima di aver informato Adelaide e Roberto delle rivelazioni che le ha fatto Rita a Torino.

Giovedì 1 maggio

Marcello deve fare una scelta difficile: denuncerà Tancredi per plagio? Enrico parte alla volta di Roma per testimoniare al processo mentre Guido rivela a Matteo di provare ancora sentimenti per Odile. Rita, di ritorno da Torino, racconta tutto a Irene ma a origliare c’è Rosa che così capisce della menzogna di Tancredi. I due avranno un confronto in tal proposito. Rosa attenderà Marcello a casa per parlare anche con lui. Nel frattempo al Paradiso ci sarà la festa per il musicarello di Guido, durante la quale avverrà uno scontro tra Delia e Botteri.

Venerdì 2 maggio

I criminali che cercano Enrico hanno trovato un escamotage per non farlo testimoniare al processo. Ma Mimmo ha continuato a tenere gli occhi ben aperti capendo che l’uomo misterioso al magazzino era un malvivente. Il poliziotto interviene e salva Enrico. Intanto Rosa e Marcello sanno finalmente cosa fare con Tancredi. Infine Elvira dà alla luce un bellissimo maschietto.

