Grande Fratello, Zeudi riceve regali indirizzati a Chiara ma non li consegna: “Troppo impegnata” È giallo sulla figura dell’ex Miss Italia accusata di essersi tenuta dei doni spediti in realtà per un’altra ex gieffina: ecco nel dettaglio cosa sta accadendo.

Durante la loro esperienza al Grande Fratello, Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli avevano instaurato un bel rapporto d’amicizia. Una volta fuori, però, per motivi che non sono stati resi noti, le due donne si sarebbero allontanate raffreddando di molto i loro rapporti e, ad oggi, pare non si parlino nemmeno più. Tra loro però parrebbe esserci ancora una questione in sospeso o, meglio, un misterioso giallo che vedrebbe come protagonisti alcuni regali ricevuti da Zeudi Di Palma ma indirizzati proprio a Chiara Cainelli. Regali che l’ex Miss Italia non avrebbe ancora consegnato alla diretta interessata: scopriamo di più.

GF, Chiara Cainelli e il ‘giallo’ dei regali dei fan mai ricevuti

"Ciao ragazzi! In tanti mi state chiedendo il mio indirizzo per poter inviare dei pensieri. Questo è il mio unico indirizzo ufficiale dalla quale ho ricevuto e posso ricevere. Qualsiasi altro indirizzo a cui abbiate spedito purtroppo non ho notizia. Grazie a tutti! Chiara", ha scritto nelle ultime ore Chiara Cainelli sul suo gruppo Instagram lasciando intendere di non aver mai ricevuto alcuni regali che i fan le avrebbero inviato. Si tratterebbe infatti di doni che sarebbero stati inviati a Zeudi Di Palma, ma indirizzati a Chiara, che l’ex Miss Italia non avrebbe però ancora consegnato alla diretta interessata.

Zeudi Di Palma replica al ‘giallo dei regali’

Dopo la polemica nata attorno al ‘giallo dei regali’ indirizzati a Chiara e mai ricevuti, Zeudi Di Palma ha deciso di intervenire replicando a gran voce. "Scusate ma voglio iniziare la diretta proprio così. Ho regali non miei che devo dare a persone con cui ho fatto questa meravigliosa esperienza del Grande Fratello, ad alcune di loro già ho dato quello che dovevo. Se fossero stati dei regali super costosi, probabilmente mi sarei mossa prima, ma per tanti impegni li ho ancora qui", ha affermato Zeudi attraverso una diretta social.

E, alla fine, non è mancata nemmeno una frecciata bella e buona indirizzata proprio a Chiara: "Il mio numero di cellulare le persone lo hanno, quindi invece di scrivere su Instagram sarebbe sempre più carino chiamare. Evidentemente, il social fa un po’ più…". Insomma, non sappiamo perché le due ragazze abbiamo rotti i rapporti, ma che la profonda amicizia nata al GF sia ormai giunta al termine è più che palese. La vera domanda da porsi ora è una sola: riuscirà l’indomita Chiara a mettere in salvo i tanto agognati regali dei fan? Chi vivrà, vedrà.

