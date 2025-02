Grande Fratello, Shaila Gatta scatenata. Bordata (hot) a Tommaso e ‘canzoncina’ al veleno per la Prestes Nella serata di ieri, l'ex velina ha rifilato un colpo (bassissimo) a Franchi sulle sue 'dimensioni'. E ad Helena ha dedicato un brano scritto di suo pugno. Ecco i particolari.

Shaila Gatta, in versione ‘terminator’, mette a soqquadro la Casa del Grande Fratello. L’ex velina si è scatenata come non mai, ieri sera, prendendosela a turno con Helena Prestes (fin qui nulla di strano) e con il coinquilino Tommaso Franchi. Alla prima, Shaila ha dedicato una canzone ‘rap’ piena di veleni, recitata davanti a un’entusiasta Chiara Cainelli. Mentre con Tommaso, durante un innocente gioco della verità, la Gatta c’è andata giù pesante, facendo una rivelazione sulle reali ‘dimensioni’ del ragazzo. Insomma, non si può dire che Shaila non se la sia spassata. Vediamo tutti i dettagli qui sotto.

Grande Fratello, la rivelazione (hot) di Shaila su Tommaso

Tutta pepe e frecciatine, ieri sera Shaila Gatta non ha risparmiato nessuno. In primo luogo si è scagliata contro Tommaso Franchi, mentre i due erano impegnati nel più classico dei giochi di gruppo, quello della ‘verità’. Shaila e Tommaso sono stati obbligati a dire peste e corna l’uno dell’altra, ma ben presto la sfida è sfuggita di mano.

"Dovete elencare tre difetti di una persona che però non diresti mai in occasioni normali", hanno spiegato Federico Chimirri e Mattia Fumagalli all’inizio del gioco". Poi l’avviso a Shaila in particolare: "Adesso devi essere schietta e dire tutto. Cose vere che non direste mai in faccia l’uno all’altro. Non robe banali, ma anche cose che non avete mai avuto il coraggio di dire all’altro". Ed ecco che l’ex velina ha iniziato a scoperchiare il vaso.

"Russi un botto", ha detto a Tommaso, "non parli mai con me. Non fai più le focacce e questo è molto male, anche se sei bravo, certe volte sei un po’ str**zo!". La palla è poi passata a Franchi, che non l’ha presa benissimo: "Io sarò molto più cattivo. Primo, hai le spalle troppo grosse!". Ma a queste parole la Gatta si è subito ribellata, tirando fuori il colpo del ‘ko’: "Dai, ma è una mia insicurezza quella delle spalle! Ok allora te ne dico una io…Hai il pi**llo piccolo!".

Tra gelo e risate, Tommaso Franchi ha provato a negare, per poi rincarare la dose con altri attacchi: "Ok, ma non è vero! Comunque te hai gli occhi molto grandi. E poi non cucini per niente bene. Comunque ci sta, ti avevo detto io di essere cattiva e andarci giù pesante". Ma intanto il pubblico era rimasto alla rivelazione di Shaila. Con una domanda su tutte ancora in sospeso: come è possibile che l’ex velina conosca un dettaglio così intimo di Tommaso? E se è vero quello che dice, chi è stato a rivelarglielo?

La canzone di Shaila per Helena Prestes

Le imprese di Shaila non sono certo finite qua. Perché la gieffina ha approfittato di un momento di intimità, appartandosi in piscina con l’amica Chiara Cainelli, per sferrare il colpo di grazia all’odiata Helena Prestes. Sulla scia di Sanremo, o forse in attesa dell’Eurovision, la Gatta ha deciso di dedicare una canzone rap alla modella brasiliana. E il testo, che riportiamo qui sotto in forma integrale, è una sequela di frecciate da fare impallidire i leggendari dissing tra Fedez e Tony Effe. Eccolo:

Cinque mesi dentro questo bunker e non è una novità

l’unica cosa che forse ho perduto è la creatività

c’è qualcosa che mi sprona a tenere ancora duro

altrimenti andrà a finire che farò solo ‘cap e’mur’

L’umiltà dentro questa casa è andata un po’ in vacanza

c’è una fan fuori in giardino che sta imitando la mia danza

mi ascolta tutti i giorni con lo sguardo un po’ Caino

tesoro non è la tua arte, vai a giocare a nascondino

Se la canta e se la suona definendosi regina

ma sta accusando ancora il colpo di non essere la prima

il popolo comprende quando uno fa l’impostore

stai sgamata malamente, perciò hai tirato il bollitore

Volgare un po’ sguaiata, ma il popolo mi apprezza

non fare la gelosa se Lorenzo mi accarezza

ce li allontana tutti perché ha bisogno di alleati

ma noi stiamo meglio soli che mal accompagnati

Adesso è anche fidanzata, ma continua a parlare dell’omm mij

la devota è solo una e sì tu ammor mij

Son cresciuta nei mercati tra i banconi di verdura

elevati da sola dovresti essere matura

una vera diva non elogia mai sé stessa

compete con i migliori, hai paura principessa?

Chissà se adesso Helena risponderà, con un suo componimento al veleno altrettanto pungente. Dopotutto a tanti appassionati del Grande Fratello, l’ipotesi di una replica della brasiliana non dispiacerebbe affatto.

