Grande Fratello, le pagelle: Shaila e l'abbraccio di Giuda (5), Stefania domina (8) e Signorini scivola sugli stereotipi (5) Promossi e bocciati della nuova puntata dello storico reality guidato da Alfonso Signorini in onda lunedì 10 marzo su Canale 5

Valentina Di Nino

Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

Nuova movimentata puntata serale del Grande Fratello numero 18, è andata in onda in prima serata su Canale 5 lunedì 10 marzo 2025. A condurre le danze, come sempre, è stato Alfonso Signorini, coadiuvato in studio da Beatrice Luzzi e Cesare Buonamici, con Rebecca Staffelli addetta ai social e ai momenti di leggerezza che spezzano un po’ la lunga serata, incentrata soprattutto su liti e polemiche che non sono mancate nemmeno stavolta. Il pubblico di Canale 5 ha infatti assistito nell’ordine a uno scontro tra Chiara e Mariavittoria, tra Chiara e Jessica, tra Helena e Zeudi, tra Lorenzo e Javier, tra Shaila e Stefania.

A conclusione della serata è arrivato il verdetto del televoto e il momento delle nomination per le eliminazione. A vincere il televoto e a essere incoronata terza finalista di Grande Fratello 18 è stata Zeudi, mentre al televoto sono finite Chiara, Helena e Stefania.

Scopriamo ora cosa ci è piaciuto di più, e cosa di meno di questa lunga serata con le pagelle della puntata di lunedì 10 marzo del Grande Fratello.

Grande Fratello, pagelle puntata 10 marzo

Stefania Orlando asfalta Giglio, voto: 8. "Non fai mai niente, non dici mai niente, sei rock fuori ma dentro sei Heidi!" Stefania Orlando questa sera è la protagonista assoluta della seconda parte della puntata, quando si scontra contro Shaila dopo una clip che la lascia veramente senza parole e poi, al momento delle nomination sputa fatti su Giglio accusandolo di quello che pensano in molti, ovvero che tra tutti i coinquilini è l’unico che non si espone mai e poi mai, non un modo troppo intelligente di giocare, nascondersi sempre.

Chiara imita maga Magò, voto: 7. Nel bel mezzo dell’immancabile momento "valle di lacrime", dopo la linea della vita e l’arrivo del fratello gemello tra abbracci e lacrime, Chiara, spronata dal gemello, si tuffa in una divertente imitazione della Maga Magò regalando un po’ di leggerezza in un passaggio sempre un po’ pesante di ogni puntata.

Le istruzioni di Mariavittoria, voto: 7. Altro momento di leggerezza in una serata abbastanza pesante, è quello in cui vediamo una clip piuttosto comica in cui Maravittoria dà le istruzioni a Tommaso su cosa fare e soprattutto non fare in caso di sua uscita dalla Casa. Praticamente, spiega la ragazza: "Può respirare, dormire e mangiare". E questo è tutto.

Il volto umano di Lorenzo, voto: 6. Ci vuole mamma Cristina per tirare fuori un po’ il lato umano di Lorenzo Spolverato, che quando riceve la sorpresa della madre che lo va a trovare tra abbracci, raccomandazioni e sorrisi, si scioglie e abbassa ogni difesa mostrando un volto che, finora, non aveva mai mostrato. Sicuramente un volto migliore di quello che siamo ormai abituati a vedere, ma proprio per questo non gli mettiamo più del 6, perché per crederci veramente a questo volto più umano, avremmo bisogno di vederlo un po’ più spesso.

Shaila e l’abbraccio di Giuda, voto: 5. Prima si infuria con Stefania Orlando perché, secondo lei ha fatto piangere Lorenzo, dicendo più volte che gioca sporco, poi la abbraccia e subito dopo dice sia in confessionale che a un altro coinquilino che quello era un abbraccio di Giuda, infine quando Stefania la accusa di falsità, Shaila è orgogliosa di essere stata tale. Non proprio una bella figura.

Alfonso Signorini, voto: 5. "Hanno appena festeggiato la festa delle donne, la solidarietà femminile, e dopo cinque minuti, si scannano come sempre". E ancora: "In prima serata sembrate quattro educande poi vi date delle mazzate che davvero…". Secondo il conduttore del Grande Fratello Alfonso Signorini le donne non vedono l’ora di scannarsi una con l’altra per loro natura, non perché sono al Grande Fratello e ne rimarrà solo uno. Stereotipi ne abbiamo quindi, anche stasera.

Giglio non pervenuto, voto: 4. Dentro la Casa del Grande Fratello sono rimasti in 11, ma in realtà la percezione è che siano in dieci, perché uno dei coinquilini è praticamente un fantasma. Stiamo parlando dell’inconsistente e ormai semi invisibile Giglio. "Non fai niente, non dici niente" gli urla conto Stefania Orlando al momento delle nomination stasera, e ha veramente ragione. Giglio non prende mai posizione, non è mai non solo al centro ma nemmeno in zona dinamica. Eppure Giglio è entrato nella Casa sin da subito, ma dopo 177 giorni facciamo molta fatica a ricordare qualcosa di rilevante dell’esperienza televisiva di questo ragazzo. Eppure, nonostante questo, o forse proprio per il suo non esporsi e non rischiare mai, lo vediamo avvicinarsi alla finale. Anche questa settimana infatti è salvo dal televoto, mentre tre protagoniste molto attive, nel bene e nel male, Helena, Chiara e Stefania sono in nomination e una uscirà la prossima settimana. Quanto durerà questa immunità di invisibilità?

C’è gente che ci si è ammazzata, voto: 4. Il botta e risposta al veleno tra Lorenzo e Jessica è surreale e certifica che i coinquilini stanno ormai, dopo 177 giorni ristretti, perdendo il senso della realtà. Jessica si scaglia contro Spolverato che ha dato a lei e al suo gruppo degli "sfigati", dicendogli che per l’insulto "sfigati" "c’è gente che ci si è ammazzata, cretino!". Lui risponde: "Tu hai detto ‘sgallettata’ a una ragazza, anche per questo ‘c’è gente che ci si è ammazzata!". Senso del ridicolo e della realtà, questi sconosciuti.

