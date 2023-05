Grande Fratello, Signorini costretto a fare una scelta drastica: quale e perché La nuova edizione del reality avrà meno vip e più gente comune: la rivoluzione per problemi di budget, pochi "famosi" disponibili e per dare vita allo show

Dopo un Gf Vip 7 dai risultati tutt’altro che soddisfacenti tra ascolti altalenanti, polemiche, volgarità, bacchettate di Pier Silvio Berlusoni e, non ultimo, la "scomparsa" dei vipponi dai radar Mediaset una volta terminato il programma, per Alfonso Signorini è già tempo di pensare all’ottava edizione del reality. Il conduttore è infatti al momento l’unica certezza per la prossima stagione, chiamata a essere quella del rilancio per il Grande Fratello. Il programma, in onda da ormai 23 anni, potrebbe in un certo senso tornare alle origini, con il rientro dei "nip", vale a dire i personaggi non ancora noti nel mondo della tv e dello spettacolo. Accanto a loro, però, potrebbero comunque esserci i vip.

Il prossimo Gf: vip e nip, le novità

Dopo le delusioni del Gf Vip 7 si è subito iniziato a parlare della prossima edizione del reality di Alfonso Signorini, ovviamente confermato in quanto ormai padrone di casa dello show. Tra le novità più scontate c’è indubbiamente il ritorno alla linea dura di tolleranza zero imposta da Pier Silvio Berlusconi nel corso dell’ultima edizione, caratterizzata da provvedimenti disciplinari e squalifiche per i toni sopra le righe tra violenze e volgarità dei vipponi. La nuova politica ha influenzato anche il casting dell’altro reality di punta di Mediaset, L’Isola dei Famosi, "ripulito" da pericolose derive trash (ma non del tutto) e probabilmente andrà anche a vigilare sul ritorno di Temptation Island.

Tra le novità del Gf Vip 8 ci sarebbe anche la durata ridotta, con il reality che potrebbe andare in onda da settembre a gennaio e non più per oltre sei, lunghi, mesi. Ma la strategia per il rilancio del Grande Fratello, come anticipato, potrebbe vedere anche un ritorno alle origini. Da tempo di parla della possibilità di un Gf "nip", ossia con personaggi non famosi nella casa più spiata d’Italia, come fatto in varie edizioni passate a partire dal 2000. La scelta non solo permetterebbe di sdoganare uno dei problemi più criticati allo show (i cui concorrenti avevano ben poco di "vip") ma anche di creare nuove dinamiche all’interno del programma. L’idea sarebbe quella di puntare sul confronto tra due realtà diverse tra loro, due "mondi" con storie da raccontarsi. Per Endemol e Mediaset potrebbe rappresentare una novità e aria fresca per il Gf. A questo si aggiunge che – al contrario di quanto detto da Signorini, che lamentava problemi di budget per i vip – si sta rivelando sempre più complicato convincere personaggi famosi a partecipare a un programma che richiede 24 ore su 24 della propria vita. La soluzione, quindi, potrebbe essere quella di centellinare la loro presenza e lasciare ampio spazio anche ai nip.

