Gf Vip, squalificato anche Daniele Dal Moro: volgarità e violenza La nuova linea dura del reality di Signorini fa un’altra “vittima”: dopo vari richiami (e la brutta scena con Oriana) è stato espulso anche Daniele Dal Moro

Cade un’altra "vittima" al Grande Fratello Vip. La linea dura voluta da Pier Silvio Berlusconi e la nuova politica di tolleranza zero nel reality condotto da Alfonso Signorini ha infatti portato a un’altra espulsione dalla casa. A neanche una settimana dalla "cacciata" di Edoardo Donnamaria, infatti, anche Daniele Dal Moro è stato squalificato. Come spiegato dalla produzione con un breve comunicato stampa, anche nel caso di Daniele si è trattato di una sorta di escalation: dopo vari richiami per episodi di volgarità (e quasi di violenza, considerato il brutto scherzo a Oriana), il vippone ha violato nuovamente il regolamento ed è stato costretto a lasciare lo show.

Gf Vip, arriva la squalifica anche per Daniele

Si avvicina la finale del Gf Vip – in programma il prossimo 3 aprile – ma la cerchia dei vipponi che si giocherà la vittoria della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini si fa sempre più ristretta. Come detto, a neanche una settimana dalla squalifica di Edoardo Donnamaria, la nuova linea dura del programma è costata cara anche a Daniele Dal Moro. Una nuova squalifica che era nell’aria considerati alcuni comportamenti sopra le righe del vippone e soprattutto a causa proprio della nuova politica dello show di Canale 5, sempre più rigida nel punire certi episodi. Basti pensare al recente "scherzo" giocato a Oriana: mentre i due discutevano in cucina e hanno iniziato a punzecchiarsi, Daniele si è gettato al collo della vippona rischiando di farle male. Un video che ha subito portato a tante richieste di squalifica immediata anche sui social. Squalifica che si è concretizzata nelle ultime ore, come annunciato dalla produzione del Gf Vip con un breve comunicato stampa in cui si parla di varie "ammonizioni" che hanno portato alla decisione:

"Daniele Dal Moro è stato squalificato da Grande Fratello Vip. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane, ieri notte il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento."

